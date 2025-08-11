Lula anuncia pacote de investimentos em Rondônia e é recebido com entusiasmo pela deputada Cláudia de Jesus e pela militância petista

Durante a cerimônia, o presidente Lula ressaltou a satisfação de retornar ao estad

Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (8), no Teatro Estadual Palácio das Artes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um abrangente pacote de investimentos para o desenvolvimento social, econômico e ambiental de Rondônia. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), presente no evento, parabenizou o presidente Lula pela retomada de investimentos estratégicos no estado, como a construção da ponte binacional sobre o Rio Mamoré, a implantação do primeiro Hospital Universitário da Unir, ações voltadas à educação, infraestrutura, energia e reforma agrária.

Cláudia também enalteceu o engajamento da militância local, destacando o papel fundamental da participação popular no fortalecimento das políticas anunciadas. “É com imensa satisfação que vejo a presença ativa de nossa militância, que demonstra compromisso com a transformação e o futuro de Rondônia”, afirmou a parlamentar.

Durante a cerimônia, o presidente Lula ressaltou a satisfação de retornar ao estado, citando a necessidade de reconstrução do que havia sido desmantelado. Foram destacadas iniciativas como títulos de terra, o programa Luz para Todos, e a promessa de retorno para inauguração do hospital universitário.

Entre as obras anunciadas, destacam-se:

• A ponte binacional sobre o Rio Mamoré, orçada em R$ 421 milhões, que ligará Guajará-Mirim (RO) à Bolívia.

• O Hospital Universitário da Unir é resultado de cooperação técnica com a Universidade Federal de Rondônia, Ebserh e prefeitura de Porto Velho.

• Investimentos de R$ 276 milhões em educação via Novo PAC, além de ações como a Clínica Veterinária da Unir (R$ 5,9 milhões), o Teatro Universitário (R$ 1,4 milhão apenas em 2025), e a construção do campus do IFRO em Buritis (R$ 25 milhões).

• Infraestrutura: 12 creches (R$ 49 milhões), 10 ônibus escolares (R$ 4,8 milhões).

• Energia: 8ª tranche do Luz para Todos, com R$ 173,9 milhões para beneficiar 5.779 famílias rurais.

• Reforma agrária: 120 títulos de propriedade, regularização fundiária em 10 mil hectares, investimentos em crédito fundiário e instalação, totalizando dezenas de milhões de reais.

A deputada estadual Cláudia de Jesus destacou que acompanhará de perto todas as etapas das obras e investimentos anunciados, fiscalizando a execução e garantindo que os recursos cheguem efetivamente à população. Segundo ela, a prioridade é assegurar que cada projeto seja concluído dentro do prazo e com a qualidade necessária para transformar a realidade das comunidades de Rondônia.

