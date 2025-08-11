Reforma do Estádio João Saldanha de Guajará-Mirim é aprovada com apoio da deputada Dra. Taíssa

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou o remanejamento de R$ 2 milhões do governo do estado em nome do governador coronel Marcos Rocha (União Brasil) para a reforma do Estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim por meio do Projeto de Lei Ordinária 953/2025 do poder executivo por meio da Mensagem 153 e do PLO 60/2025 do poder executivo por meio da Mensagem 169. A conquista foi comemorada pela deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), que há meses atua diretamente na articulação por melhorias na área do esporte na região.

A deputada já destinou R$ 500 mil de emenda parlamentar para a obra, fortalecendo seu compromisso com os desportistas da cidade e com o fortalecimento da juventude através do esporte.

“Essa não é apenas uma reforma física. É a reconstrução de um símbolo da nossa cidade, um espaço que traz memórias, histórias e oportunidades para nossos jovens atletas. O Estádio João Saldanha voltará a pulsar vida e movimento em Guajará-Mirim. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou Dra. Taíssa.

A parlamentar destacou que a iniciativa deve beneficiar diretamente os times locais, abrir espaço para a realização de campeonatos regionais e até fomentar o turismo esportivo. A obra também vai gerar empregos diretos e indiretos durante sua execução.

A ação integra uma série de investimentos estruturais que vêm sendo articulados por Dra. Taíssa para Guajará-Mirim e todo o interior do estado, com foco no desenvolvimento social, cultural e econômico da população.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar