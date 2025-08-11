Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Política ALE-RO

Pedro Fernandes comemora andamento da licitação da ponte sobre o Rio Cujubim na RO-205

Obra histórica garantirá acessibilidade no trecho entre Cujubim e Machadinho d’Oeste e impulsionará o desenvolvimento do Vale do Jamari.

11/08/2025 08h02
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A ponte será construída no km 11,20 da RO-205 e representa uma demanda histórica de produtores, moradores e motoristas da região (Foto: Ivan Lara I Jornalista)
A ponte será construída no km 11,20 da RO-205 e representa uma demanda histórica de produtores, moradores e motoristas da região (Foto: Ivan Lara I Jornalista)

A construção da ponte definitiva sobre o Rio Cujubim, na RO-205, está mais próxima de se tornar realidade. O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) confirmou a publicação do aviso de licitação por parte da Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel), do governo de Rondônia — resultado de uma articulação que vem sendo conduzida pelo parlamentar desde o início do seu mandato.

 

A ponte será construída no km 11,20 da RO-205 e representa uma demanda histórica de produtores, moradores e motoristas da região, que há anos enfrentam dificuldades logísticas e riscos diários na travessia. A obra será executada no regime de contratação integrada, incluindo projeto básico, projeto executivo, construção e componentes ambientais, conforme previsto na nova Lei Federal 14.133/2021.

 

Pedro Fernandes destaca que essa é uma importante conquista do seu mandato e que essa “É uma vitória do povo de Cujubim e Machadinho. Lutamos por essa ponte desde o início porque sabemos o quanto ela representa em dignidade, mobilidade e desenvolvimento para o Vale do Jamari”

 

Desde 2023, o deputado apresentou indicações ao DER solicitando não apenas a ponte, mas também a pavimentação completa da RO-205, com o objetivo de melhorar o escoamento da produção e garantir mais segurança a quem vive e trabalha na região. A publicação do edital marca o início de um novo capítulo para a infraestrutura regional.

 

Com investimento estimado em mais de R$ 4,9 milhões, a ponte será um divisor de águas para o interior de Rondônia, fortalecendo o agronegócio, o comércio e a vida das famílias que dependem da estrada para sua mobilidade.

 

Pedro Fernandes finaliza: “Seguimos trabalhando com seriedade, cobrando, fiscalizando e garantindo que os recursos públicos gerem resultado real. O Vale do Jamari pode contar com o nosso compromisso”.

 

Texto: Ivan Lara I Jornalista

