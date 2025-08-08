Dra. Taíssa celebra conquista da PMRO: Rondônia no pódio internacional com 3º lugar nos EUA

A deputada viabilizou a participação da equipe por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil (Foto: Assessoria parlamentar)

Entre os dias 27 de junho e 6 de julho de 2025, Rondônia brilhou nos Estados Unidos. Representando o Brasil com garra e determinação, o time da Polícia Militar de Rondônia conquistou o 3º lugar no futsal masculino durante o World Police & Fire Games, realizados em Birmingham, no estado do Alabama.

A competição reuniu atletas das forças de segurança e salvamento de diversos países, sendo considerada uma das maiores do mundo na área. A equipe rondoniense demonstrou técnica, entrosamento e força de vontade, garantindo um lugar no pódio e levando o nome do estado a um patamar internacional.

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) viabilizou a participação da equipe por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, destinada a cobrir despesas de viagem, inscrições e logística. “Foi uma honra apoiar esses guerreiros que, além de protegerem a população, representam Rondônia e o Brasil em uma competição tão importante. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou a parlamentar.

A conquista é fruto da dedicação e talento de um time que honra a farda e a missão de servir e proteger. Receberam homenagem especial:

1. Cel Glauber Souto

2. Cel Cavalcante

3. Cel Thiago Campos

4. Sgt S Filho

5. Sgt Seixas

6. Sgt Pessoa

7. Sgt Clenio

8. Sgt Santana

9. Sgt Souza

10. Sgt Cleilson

11. Sgt Márcio Antônio

12. Cb De Deus

13. Waltier

14. João Carlos

15. Policial Penal José Emerson

16. Policial Penal Vagner Andrade

17. Will – fisioterapeuta

“Parabéns, time PMRO! Vocês nos enchem de orgulho e mostram que Rondônia tem força, talento e espírito de equipe para conquistar o mundo”, finalizou a deputada.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar