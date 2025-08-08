Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Política ALE-RO

Dra. Taíssa celebra conquista da PMRO: Rondônia no pódio internacional com 3º lugar nos EUA

Com apoio da parlamentar, equipe da PMRO brilha nos Estados Unidos e leva o nome de Rondônia ao cenário esportivo mundial.

08/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A deputada viabilizou a participação da equipe por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil (Foto: Assessoria parlamentar)
A deputada viabilizou a participação da equipe por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil (Foto: Assessoria parlamentar)

Entre os dias 27 de junho e 6 de julho de 2025, Rondônia brilhou nos Estados Unidos. Representando o Brasil com garra e determinação, o time da Polícia Militar de Rondônia conquistou o 3º lugar no futsal masculino durante o World Police & Fire Games, realizados em Birmingham, no estado do Alabama.

 

A competição reuniu atletas das forças de segurança e salvamento de diversos países, sendo considerada uma das maiores do mundo na área. A equipe rondoniense demonstrou técnica, entrosamento e força de vontade, garantindo um lugar no pódio e levando o nome do estado a um patamar internacional.

 

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) viabilizou a participação da equipe por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, destinada a cobrir despesas de viagem, inscrições e logística. “Foi uma honra apoiar esses guerreiros que, além de protegerem a população, representam Rondônia e o Brasil em uma competição tão importante. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou a parlamentar.

 

A conquista é fruto da dedicação e talento de um time que honra a farda e a missão de servir e proteger. Receberam homenagem especial:

 

1.    Cel Glauber Souto

2.    Cel Cavalcante

3.    Cel Thiago Campos

4.    Sgt S Filho

5.    Sgt Seixas

6.    Sgt Pessoa

7.    Sgt Clenio

8.    Sgt Santana

9.    Sgt Souza

10.    Sgt Cleilson

11.    Sgt Márcio Antônio

12.    Cb De Deus

13.    Waltier

14.    João Carlos

15.    Policial Penal José Emerson

16.    Policial Penal Vagner Andrade

17.    Will – fisioterapeuta

 

“Parabéns, time PMRO! Vocês nos enchem de orgulho e mostram que Rondônia tem força, talento e espírito de equipe para conquistar o mundo”, finalizou a deputada.


Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria parlamentar
Foto: Assessoria parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
Política Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
ALE-RO Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
ALE-RO Deputado Alex Redano cobra manutenção urgente de ponte no Rio Branco, RO-257
ALE-RO Deputado Alex Redano pede academia ao ar livre na Vila Esperança em Cujubim
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias