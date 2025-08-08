Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes

Na quinta-feira (7), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no distrito de Rio Pardo, onde cumpriu uma intensa agenda voltada a ouvir as demandas da população e conhecer de perto a realidade local. A visita começou com varias reuniões junto a moradores e lideranças comunitárias, momento em que a parlamentar destacou a importância de estar presente e dialogar com quem vive em regiões distantes da capital.

“Estar presente e ouvir quem vive em regiões distantes como Rio Pardo é o primeiro passo para fazer uma política que transforma realidades”, afirmou Dra. Taíssa. Em seguida, a deputada visitou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito, verificando de perto as necessidades na área da saúde e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais e pacientes. Logo à frente, também conheceu as instalações da escola municipal, reforçando a preocupação com a educação e a infraestrutura escolar.

Foto: Reprodução/ALE-RO

A agenda em Rio Pardo reforça o compromisso da deputada em levar a voz das comunidades ao parlamento e buscar soluções efetivas para as demandas apresentadas. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, completou a parlamentar.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar