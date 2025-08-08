Deputado Alex Redano cobra manutenção urgente de ponte no Rio Branco, RO-257

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) protocolou uma indicação formal ao governo do estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a manutenção urgente da ponte sobre o Rio Branco, localizada no quilômetro 8 da rodovia RO-257.

A iniciativa do parlamentar visa atender a uma demanda crescente da população local, que tem expressado grande preocupação com o estado de conservação da estrutura da ponte. Segundo Redano, as condições atuais representam um risco iminente à segurança de motoristas e pedestres, além de prejudicar significativamente o escoamento da produção agrícola da região. "Chegou ao nosso conhecimento a necessidade premente de reparos nesta ponte. Seu estado de conservação vem preocupando os usuários da via, trazendo riscos à segurança de motoristas e ao escoamento da produção local", afirmou o deputado em sua justificativa.

Além dos riscos estruturais, a situação da ponte se agrava em períodos de chuva intensa. Conforme relatos, a pista sobre a ponte fica frequentemente alagada, impedindo o trânsito e dificultando a vida de moradores e produtores que dependem diariamente dessa rota para seus deslocamentos e transporte de mercadorias. A intervenção do DER é considerada de suma importância para Redano. "A ação é de suma importância para garantir a trafegabilidade e a segurança dos moradores, produtores e demais usuários que dependem dessa rota para o transporte de mercadorias e deslocamentos diários", enfatizou o deputado.

Alex Redano manifestou sua expectativa de que o pleito seja atendido com celeridade, dada a relevância da manutenção da ponte para a infraestrutura e a segurança da população que utiliza a RO-257. A comunidade aguarda agora uma resposta e as providências por parte do governo do estado e do DER para solucionar o problema.

Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Thyago Lorenzt I Secom ALE/RO