Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Política ALE-RO

Deputado Alex Redano cobra manutenção urgente de ponte no Rio Branco, RO-257

Seu estado de conservação vem preocupando os usuários da via, trazendo riscos à segurança de motoristas e ao escoamento da produção local...

08/08/2025 11h59
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A iniciativa do parlamentar visa atender a uma demanda crescente da população local (Foto: Thyago Lorenzt I Secom ALE/RO)
A iniciativa do parlamentar visa atender a uma demanda crescente da população local (Foto: Thyago Lorenzt I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) protocolou uma indicação formal ao governo do estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a manutenção urgente da ponte sobre o Rio Branco, localizada no quilômetro 8 da rodovia RO-257.

 

A iniciativa do parlamentar visa atender a uma demanda crescente da população local, que tem expressado grande preocupação com o estado de conservação da estrutura da ponte. Segundo Redano, as condições atuais representam um risco iminente à segurança de motoristas e pedestres, além de prejudicar significativamente o escoamento da produção agrícola da região. "Chegou ao nosso conhecimento a necessidade premente de reparos nesta ponte. Seu estado de conservação vem preocupando os usuários da via, trazendo riscos à segurança de motoristas e ao escoamento da produção local", afirmou o deputado em sua justificativa.

 

Além dos riscos estruturais, a situação da ponte se agrava em períodos de chuva intensa. Conforme relatos, a pista sobre a ponte fica frequentemente alagada, impedindo o trânsito e dificultando a vida de moradores e produtores que dependem diariamente dessa rota para seus deslocamentos e transporte de mercadorias. A intervenção do DER é considerada de suma importância para Redano. "A ação é de suma importância para garantir a trafegabilidade e a segurança dos moradores, produtores e demais usuários que dependem dessa rota para o transporte de mercadorias e deslocamentos diários", enfatizou o deputado.

 

Alex Redano manifestou sua expectativa de que o pleito seja atendido com celeridade, dada a relevância da manutenção da ponte para a infraestrutura e a segurança da população que utiliza a RO-257. A comunidade aguarda agora uma resposta e as providências por parte do governo do estado e do DER para solucionar o problema.

 

Texto: Mateus Andrade I Jornalista
Foto: Thyago Lorenzt I Secom ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
Política Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
ALE-RO Dra. Taíssa celebra conquista da PMRO: Rondônia no pódio internacional com 3º lugar nos EUA
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
ALE-RO Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
ALE-RO Deputado Alex Redano pede academia ao ar livre na Vila Esperança em Cujubim
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias