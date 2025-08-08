Deputado Alex Redano pede academia ao ar livre na Vila Esperança em Cujubim

Além dos benefícios físicos, a academia se tornará um ponto de encontro e convívio social, fortalecendo os laços comunitários. (Foto: PMPV)

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao governo do estado, com cópia para a Secretaria de Estado da Mulher, da Família e da Assistência Social, solicitando a instalação de uma academia ao ar livre no assentamento Vila Boa Esperança, no município de Cujubim.

A proposta, considerada de urgência pelo parlamentar, visa atender a um pedido da comunidade local, que busca um espaço seguro e adequado para a prática de atividades físicas. A iniciativa, segundo o texto da indicação, beneficiará a todos os moradores, em especial os idosos, que poderão utilizar os equipamentos para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida.

A importância da academia ao ar livre para a comunidade: A instalação de uma academia ao ar livre vai além da simples disponibilização de equipamentos. Ela representa um investimento significativo na saúde pública e no bem-estar social da comunidade. Para os moradores do assentamento, a falta de acesso a espaços adequados para exercícios físicos é uma realidade que impacta diretamente a qualidade de vida.

Com a academia, a comunidade terá um local de fácil acesso e gratuito para a prática de atividades que ajudam a prevenir doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, além de combater o sedentarismo. Para os idosos, os equipamentos específicos para a terceira idade são essenciais para manter a autonomia, fortalecer a musculatura e melhorar o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas.

Além dos benefícios físicos, a academia se tornará um ponto de encontro e convívio social, fortalecendo os laços comunitários. O espaço promove a interação entre vizinhos de diferentes faixas etárias, contribuindo para uma comunidade mais unida e integrada. O projeto, portanto, não é apenas sobre exercícios, mas sobre a construção de um ambiente mais saudável e acolhedor para todos.

