Candeias do Jamari: vereador diz que estradas estão sendo recuperadas de “fora a fora” com apoio de Cirone Deiró

As estradas rurais do distrito de Samuel, no município de Candeias do Jamari, estão sendo atendidas com serviços de patrolamento e cascalhamento. A Linha 35 é a primeira a ser beneficiada. “Hoje é um dia muito importante, porque depois de acompanhar, durante tantos anos, o sofrimento desse povo, estou vendo essa estrada ser recuperada de fora a fora, com o apoio do nosso deputado Cirone Deiró”, disse o vereador Geraldo Vieira, que fez a reivindicação, em nome dos moradores locais.



O trabalho está sendo realizado pelas máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), desde o último dia 28. Durante essa semana, Cirone Deiró (União Brasil) visitou as obras, acompanhado pelo vereador. “A Linha 35 é uma estrada com mais de 50 quilômetros, que ainda não havia recebido um serviço completo de patrolamento e cascalhamento, como está acontecendo agora”, disse o deputado. Ele explicou que o trabalho se tornou possível, por meio de um termo de cooperação, avaliado em torno de R$ 1,7 milhão, sendo R$1.699.119,60 assegurados pelo governo do estado e R$30.072,00, pela prefeitura municipal. “Recebemos esse pedido do vereador Geraldo e do prefeito Lindomar Garçon e buscamos o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, para executar os serviços”, disse Cirone.



De acordo com o vereador Geraldo, graças a união de forças com o prefeito, o deputado e o governador, o distrito de Samuel está sendo atendido da forma que realmente precisa. Segundo ele, com as estradas em boas condições de tráfego, todos os moradores são beneficiados. “Agora nossos alunos podem estudar na época certa”, afirmou.



Além dos recursos já assegurados pelo termo de cooperação, Candeias deverá ser contemplada, nos próximos dias, com mais R$1 milhão e meio, viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone, que deverão atender as demais estradas rurais do município.





Texto: Eli Batista I Jornalista