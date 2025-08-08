Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Política ALE-RO

Candeias do Jamari: vereador diz que estradas estão sendo recuperadas de “fora a fora” com apoio de Cirone Deiró

O trabalho é realizado por meio de um termo de cooperação, firmado entre a prefeitura e o governo do estado, com a intermediação do deputado.

08/08/2025 11h41
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Além dos recursos já assegurados, Candeias deverá ser contemplada, nos próximos dias, com mais R$1 milhão e meio, viabilizados por meio de emenda parlamentar (Foto: Eli Batista I Jornalista)
Além dos recursos já assegurados, Candeias deverá ser contemplada, nos próximos dias, com mais R$1 milhão e meio, viabilizados por meio de emenda parlamentar (Foto: Eli Batista I Jornalista)

As estradas rurais do distrito de Samuel, no município de Candeias do Jamari, estão sendo atendidas com serviços de patrolamento e cascalhamento. A Linha 35 é a primeira a ser beneficiada. “Hoje é um dia muito importante, porque depois de acompanhar, durante tantos anos, o sofrimento desse povo, estou vendo essa estrada ser recuperada de fora a fora, com o apoio do nosso deputado Cirone Deiró”, disse o vereador Geraldo Vieira, que fez a reivindicação, em nome dos moradores locais.
 

O trabalho está sendo realizado pelas máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), desde o último dia 28. Durante essa semana, Cirone Deiró (União Brasil) visitou as obras, acompanhado pelo vereador. “A Linha 35 é uma estrada com mais de 50 quilômetros, que ainda não havia recebido um serviço completo de patrolamento e cascalhamento, como está acontecendo agora”, disse o deputado. Ele explicou que o trabalho se tornou possível, por meio de um termo de cooperação, avaliado em torno de R$ 1,7 milhão, sendo R$1.699.119,60 assegurados pelo governo do estado e R$30.072,00, pela prefeitura municipal. “Recebemos esse pedido do vereador Geraldo e do prefeito Lindomar Garçon e buscamos o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, para executar os serviços”, disse Cirone.
 

De acordo com o vereador Geraldo, graças a união de forças com o prefeito, o deputado e o governador, o distrito de Samuel está sendo atendido da forma que realmente precisa. Segundo ele, com as estradas em boas condições de tráfego, todos os moradores são beneficiados. “Agora nossos alunos podem estudar na época certa”, afirmou.
 

Além dos recursos já assegurados pelo termo de cooperação, Candeias deverá ser contemplada, nos próximos dias, com mais R$1 milhão e meio, viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone, que deverão atender as demais estradas rurais do município.
 
 

Texto: Eli Batista I Jornalista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
Política Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
ALE-RO Dra. Taíssa celebra conquista da PMRO: Rondônia no pódio internacional com 3º lugar nos EUA
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
ALE-RO Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
ALE-RO Deputado Alex Redano cobra manutenção urgente de ponte no Rio Branco, RO-257
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias