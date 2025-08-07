Luizinho Goebel comemora início da construção da ponte na Linha 85, no Distrito de Boa Esperança em Chupinguaia

A construção é considerada uma conquista importante para a população local, que aguardava a obra há cerca de sete anos, desde que a antiga ponte de madeira foi destruída pelas fortes chuvas.



A nova estrutura será mista, feita de concreto e aço, com 95 metros de comprimento e 8 metros de largura. A ponte vai melhorar a mobilidade de moradores e produtores rurais, além de oferecer mais segurança no transporte escolar e no tráfego em geral.



A obra está sendo realizada pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), após solicitação do deputado Luizinho Goebel. A Prefeitura de Chupinguaia também é parceira na iniciativa.



“Foram sete meses de trabalho, com indicações, visitas e reuniões junto aos diretores do DER e ao governador, até conseguirmos tirar esse sonho do papel”, destacou Luizinho Goebel, ao acompanhar o início da obra.



O prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo, também esteve presente e agradeceu ao parlamentar e ao governador coronel Marcos Rocha. “É uma vitória do povo chupinguaiense, que há anos clama por essa ponte. Ela vai garantir segurança no transporte escolar e no deslocamento de todos que dependem dessa estrada”, afirmou.



A construção da ponte na Linha 85 representa um avanço para o Distrito de Boa Esperança e regiões próximas, promovendo desenvolvimento rural, melhoria na logística local e fim do isolamento de famílias que dependem dessa via para atividades diárias.







Texto e foto: Assessoria Parlamentar