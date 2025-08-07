Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
30°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Direitos HumanosLigue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra mulher até julhoCâmara dos DeputadosComissão aprova projeto para destinar mais recurso de loteria para pessoa com deficiênciaSaúdeCasos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta FiocruzCâmara dos DeputadosComissão debate plano salarial e concurso público para Empresa Brasil de ComunicaçãoCâmara dos DeputadosComissão aprova projeto de linguagem tátil de cores para estudante com deficiência visual
Política ALE-RO

Dra. Taíssa solicita retomada das obras em escolas indígenas durante reunião na Seduc

Parlamentar recebeu informações sobre paralisação dos trabalhos e pediu providências à Seduc

07/08/2025 16h43
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)

Na quarta-feira (06), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve em reunião com a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, para tratar de uma situação urgente: a paralisação das obras em escolas indígenas no estado de Rondônia.

A cobrança surgiu após a deputada receber informações de que as obras, já iniciadas nas escolas localizadas em aldeias indígenas, estariam paradas. A situação preocupou a parlamentar, que tem acompanhado de perto a realidade dessas comunidades desde o início do mandato.

Dra. Taíssa visitou as aldeias, como a comunidade Sagarana, ainda antes do início das obras, quando constatou a ausência de estrutura adequada para o ensino e fez a cobrança inicial para que as escolas fossem construídas. “Na época, cobrei pessoalmente da Seduc a necessidade urgente dessas obras. Agora, recebo a notícia de que elas foram iniciadas, mas estão paradas por pendências da empresa responsável. Isso é inaceitável”, destacou.

A deputada acionou imediatamente as equipes técnicas da Seduc para apurar os motivos da paralisação e garantir que as obras sejam retomadas com urgência. “Nosso compromisso é garantir que os alunos indígenas tenham acesso a uma escola digna, coberta e adequada para o aprendizado”, afirmou.

Durante a reunião, a secretária Ana Lúcia Pacini se comprometeu a tomar as providências necessárias para resolver as pendências contratuais com a empresa executora e assegurar o recomeço dos serviços o mais breve possível.

Dra. Taíssa reforçou que continuará fiscalizando cada etapa da execução. “É o recurso do povo, voltando para o povo.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Luizinho Goebel comemora início da construção da ponte na Linha 85, no Distrito de Boa Esperança em Chupinguaia
ALE-RO Deputado Pedro Fernandes propõe criação de Cadastro Estadual de Condenados por Violência Contra a Mulher em Rondônia
ALE-RO Indicação atendida: Linha 15, estrada que dá acesso ao distrito de Rio Pardo, recebe patrolamento e encascalhamento após solicitação da deputada Dra. Taíssa Sousa
ALE-RO Deputado Delegado Lucas solicita reforma e ampliação de banheiros em escola de Campo Novo
ALE-RO Alex Redano entrega medalha do Mérito Legislativo a Nelson Williams em reconhecimento à sua contribuição para Rondônia
ALE-RO Eyder Brasil destina R$ 250 mil para material esportivo de artes marciais em Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 16h01
30°
Parcialmente nublado

Mín. 25° Máx. 37°

31° Sensação
6.17 km/h Vento
51% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias