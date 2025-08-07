Dra. Taíssa solicita retomada das obras em escolas indígenas durante reunião na Seduc

Na quarta-feira (06), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve em reunião com a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, para tratar de uma situação urgente: a paralisação das obras em escolas indígenas no estado de Rondônia.



A cobrança surgiu após a deputada receber informações de que as obras, já iniciadas nas escolas localizadas em aldeias indígenas, estariam paradas. A situação preocupou a parlamentar, que tem acompanhado de perto a realidade dessas comunidades desde o início do mandato.



Dra. Taíssa visitou as aldeias, como a comunidade Sagarana, ainda antes do início das obras, quando constatou a ausência de estrutura adequada para o ensino e fez a cobrança inicial para que as escolas fossem construídas. “Na época, cobrei pessoalmente da Seduc a necessidade urgente dessas obras. Agora, recebo a notícia de que elas foram iniciadas, mas estão paradas por pendências da empresa responsável. Isso é inaceitável”, destacou.



A deputada acionou imediatamente as equipes técnicas da Seduc para apurar os motivos da paralisação e garantir que as obras sejam retomadas com urgência. “Nosso compromisso é garantir que os alunos indígenas tenham acesso a uma escola digna, coberta e adequada para o aprendizado”, afirmou.



Durante a reunião, a secretária Ana Lúcia Pacini se comprometeu a tomar as providências necessárias para resolver as pendências contratuais com a empresa executora e assegurar o recomeço dos serviços o mais breve possível.



Dra. Taíssa reforçou que continuará fiscalizando cada etapa da execução. “É o recurso do povo, voltando para o povo.





Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar