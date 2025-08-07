Indicação atendida: Linha 15, estrada que dá acesso ao distrito de Rio Pardo, recebe patrolamento e encascalhamento após solicitação da deputada Dra. Taíssa Sousa

A estrada que liga Porto Velho ao distrito de Rio Pardo, conhecida como Linha 15, está finalmente passando por melhorias estruturais importantes. A solicitação feita pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por meio da Indicação nº 13378/25, foi atendida, e a parlamentar esteve no local para acompanhar de perto a realização do patrolamento e encascalhamento da via.



A indicação da deputada alertava para as condições críticas da estrada: buracos, erosões, acúmulo de resíduos e alagamentos constantes durante o período chuvoso. Essa situação prejudicava diretamente os moradores, dificultando o escoamento da produção agrícola e comprometendo o transporte escolar de crianças e adolescentes da região.



“Essa estrada é vital para quem vive e trabalha em Rio Pardo. É por ela que passam os ônibus escolares, os produtores rurais e tantos trabalhadores que movimentam a economia local. Saber que o DER atendeu nosso pedido e está realizando esse serviço nos enche de alegria e certeza de que estamos fazendo a diferença”, destacou Dra. Taíssa durante a visita técnica.



A deputada também fez questão de agradecer às autoridades que contribuíram para que essa demanda fosse atendida com agilidade: “Agradeço ao nosso governador Coronel Marcos Rocha, ao chefe da Casa Civil Elias Rezende e ao diretor-geral do DER, Éder André, pelo comprometimento com as necessidades da população e por atenderem essa indicação tão importante para a zona rural de Porto Velho.”



A melhoria da Linha 15 reafirma o compromisso da deputada com a população da zona rural, garantindo mais segurança, mobilidade e dignidade a quem depende dessa estrada no dia a dia. "É o recurso do povo, voltando para o povo."





Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar