Deputado Delegado Lucas solicita reforma e ampliação de banheiros em escola de Campo Novo

Pedido para melhorias em escola de Campo Novo foi enviado ao governo do estado (Foto: Google Maps/Reprodução)

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) apresentou, nesta terça-feira (5), uma indicação ao poder executivo para solicitar a reforma e ampliação dos banheiros da Escola 15 de Outubro, localizada em Campo Novo de Rondônia.

De acordo com o parlamentar, essa solicitação é um atendimento aos apelos da comunidade escolar, que enfrenta sérias dificuldades com as instalações sanitárias da unidade. Atualmente, a instituição de ensino atende mais de 300 alunos por turno, mas conta com apenas dois banheiros em funcionamento, ambos com problemas de entupimento e estrutura deteriorada.

“A situação dos banheiros compromete diretamente a dignidade, o conforto e a saúde dos alunos. Um ambiente escolar adequado começa pelo básico, e isso inclui banheiros em condições de uso. Estamos falando de mais de 300 crianças convivendo diariamente com essa realidade, o que é bem lamentável”, destacou Lucas.

Para o deputado, essa ampliação das instalações sanitárias e a realização de reparos estruturais são medidas indispensáveis para garantir melhores condições de ensino e aprendizagem na escola.

“Nosso mandato segue comprometido com a educação e com o bem-estar dos estudantes de Rondônia. Essa é uma demanda legítima e de interesse coletivo, que precisa ser atendida com prioridade pelo poder executivo”, completou.

Texto: Assessoria parlamentar