Senado FederalSenado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhosGeralGuarulhos: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11GeralRegião de Marília: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11EntretenimentoAções para o Dia dos Pais promovem educação ambientalGeralRegião de Franca: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11
Política ALE-RO

Alex Redano entrega medalha do Mérito Legislativo a Nelson Williams em reconhecimento à sua contribuição para Rondônia

"Nelson é um exemplo de superação, de empreendedorismo e de compromisso com o bem comum", destacou Redano.

07/08/2025 13h55
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Em sua fala durante a cerimônia, o deputado Alex Redano ressaltou o simbolismo da homenagem e a relevância do trabalho de Nelson Williams (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Em sua fala durante a cerimônia, o deputado Alex Redano ressaltou o simbolismo da homenagem e a relevância do trabalho de Nelson Williams (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) promoveu uma sessão solene marcada por emoção e reconhecimento, durante a qual foram entregues Medalhas do Mérito Legislativo, Títulos Honoríficos de Cidadão Rondoniense, Títulos de Honra ao Mérito e Votos de Louvor a diversas personalidades que contribuem com o desenvolvimento do estado.

 

Entre os homenageados, destaque para o advogado e empreendedor Nelson Williams Fratoni Rodriguez, que recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Parlamento Estadual. A homenagem foi proposta pelo presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos), por meio do requerimento 2331/2025, aprovado por unanimidade no plenário.

 

Em sua fala durante a cerimônia, o deputado Alex Redano ressaltou o simbolismo da homenagem e a relevância do trabalho de Nelson Williams. “Nelson é um exemplo de superação, de empreendedorismo e de compromisso com o bem comum. Essa medalha é uma forma de reconhecer quem contribui, de maneira concreta, para o fortalecimento de Rondônia. Mais do que uma homenagem, é um agradecimento público”, afirmou o parlamentar.

 

Nelson Williams, que atua em Rondônia desde 2007 e comanda um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, agradeceu emocionado a condecoração. “Receber essa medalha é motivo de grande orgulho. Rondônia me acolheu e me permitiu crescer, não só profissionalmente, mas também como cidadão. Esse reconhecimento me motiva ainda mais a continuar trabalhando por esse estado que aprendi a admirar e respeitar”, disse.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

A solenidade reuniu autoridades civis, militares, amigos e familiares dos homenageados, além de representantes de diversos segmentos da sociedade. A entrega da Medalha do Mérito Legislativo reforça o compromisso da Assembleia em reconhecer e valorizar personalidades que ajudam a construir uma Rondônia mais justa, próspera e humana.

 

Texto: Mateus Andrade I Jornalista
Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO

