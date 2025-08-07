Eyder Brasil destina R$ 250 mil para material esportivo de artes marciais em Porto Velho

O recurso permitirá a compra de equipamentos como tatames, kimonos, protetores, escudos de treino e outros itens necessários para o desenvolvimento das atividades (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) destinou uma emenda parlamentar no valor de aproximadamente R$ 250 mil para a aquisição de materiais esportivos voltados à prática de artes marciais em Porto Velho. A verba será aplicada diretamente na Associação Clube Shotokan Esportivo, entidade que atua na formação de atletas e promoção da disciplina por meio do karatê.

O recurso permitirá a compra de equipamentos como tatames, kimonos, protetores, escudos de treino e outros itens necessários para o desenvolvimento das atividades.

"Essa emenda é um investimento direto na vida de jovens que, através da disciplina das artes marciais, aprendem valores como respeito, foco e superação, além de fortalecer o espore como ferramenta de inclusão social, especialmente entre crianças e adolescentes", destacou o deputado Eyder Brasil.

A Associação Clube Shotokan Esportivo é referência no Estado e já revelou diversos atletas que representam Rondônia em competições nacionais. Com o novo material, a expectativa é ampliar o número de alunos atendidos e melhorar a estrutura das aulas.



Texto: Débora Moutinho I Jornalista