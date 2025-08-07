Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,33

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Senado FederalSenado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhosGeralGuarulhos: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11GeralRegião de Marília: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11EntretenimentoAções para o Dia dos Pais promovem educação ambientalGeralRegião de Franca: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11
Política ALE-RO

Eyder Brasil destina R$ 250 mil para material esportivo de artes marciais em Porto Velho

Verba será utilizada para fomentar a prática de karatê e outras modalidades.

07/08/2025 13h55
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O recurso permitirá a compra de equipamentos como tatames, kimonos, protetores, escudos de treino e outros itens necessários para o desenvolvimento das atividades (Foto: Assessoria parlamentar)
O recurso permitirá a compra de equipamentos como tatames, kimonos, protetores, escudos de treino e outros itens necessários para o desenvolvimento das atividades (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) destinou uma emenda parlamentar no valor de aproximadamente R$ 250 mil para a aquisição de materiais esportivos voltados à prática de artes marciais em Porto Velho. A verba será aplicada diretamente na Associação Clube Shotokan Esportivo, entidade que atua na formação de atletas e promoção da disciplina por meio do karatê.

O recurso permitirá a compra de equipamentos como tatames, kimonos, protetores, escudos de treino e outros itens necessários para o desenvolvimento das atividades. 

"Essa emenda é um investimento direto na vida de jovens que, através da disciplina das artes marciais, aprendem valores como respeito, foco e superação, além de fortalecer o espore como ferramenta de inclusão social, especialmente entre crianças e adolescentes", destacou o deputado Eyder Brasil. 

A Associação Clube Shotokan Esportivo é referência no Estado e já revelou diversos atletas que representam Rondônia em competições nacionais. Com o novo material, a expectativa é ampliar o número de alunos atendidos e melhorar a estrutura das aulas.


Texto: Débora Moutinho I Jornalista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Delegado Lucas solicita reforma e ampliação de banheiros em escola de Campo Novo
ALE-RO Alex Redano entrega medalha do Mérito Legislativo a Nelson Williams em reconhecimento à sua contribuição para Rondônia
ALE-RO Cacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira Rio
ALE-RO Alero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em Rondônia
ALE-RO Sessão solene marca lançamento do Livro "Percorrendo 40 anos de história do parlamento rondoniense" de Carlos Manvailer na Alero
ALE-RO Laerte Gomes intensifica sua agenda de trabalho e reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios
Porto Velho, RO
Atualizado às 14h01
34°
Parcialmente nublado

Mín. 25° Máx. 37°

36° Sensação
1.03 km/h Vento
43% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias