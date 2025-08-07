Quinta, 07 de Agosto de 2025
Cacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira Rio

O atendimento será oferecido nos dias 16 e 17 deste mês, no Beira Rio, no município.

07/08/2025 12h19
Por: Redação Fonte: ALE-RO
ação faz parte do Programa Rondônia Cidadã, coordenado pela primeira dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Foto: Secom ALE/RO)
ação faz parte do Programa Rondônia Cidadã, coordenado pela primeira dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Foto: Secom ALE/RO)

O deputado estadual Cirone Deiró (Uniao Brasil) informou, nesta quarta-feira (6), que o mutirão para emissão de carteira de identidade será oferecido nos dias 16 e 17 deste mês, no Beira Rio, em Cacoal. Para obter o documento, o interessado deverá apresentar o CPF, o comprovante de residência original e a certidão de nascimento ou casamento atualizada. A ação faz parte do Programa Rondônia Cidadã, coordenado pela primeira dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha. 

 

Cirone Deiró anunciou a realização do mutirão, acompanhado pela diretora do Instituto de Identificação Civil e Criminal de Rondônia, Ana Claudia Mesquita de Araújo. Durante o encontro, o deputado explicou a necessidade da oferta do serviço, principalmente em virtude das dificuldades enfrentadas pela população, em relação ao agendamento via internet. Segundo o parlamentar, em Pimenta Bueno, o serviço será oferecido nos dias 8 e 9 de agosto.

 

Em Cacoal, o mutirão será realizado juntamente com mais uma etapa do programa Cacoal Rota da Justiça, criado por lei municipal idealizada pelo vice-prefeito Tony Pablo. Segundo ele, o programa é uma ação de cidadania e direito, que conta com a cooperação de diversos poderes e instituições públicas, tanto do município, quanto do Estado e do Governo Federal. O vice-prefeito afirmou que o trabalho está sendo realizado pela primeira vez no município e que tem superado as expectativas iniciais.   

O Cacoal Rota da Justiça vem sendo realizado por meio de ações executadas em diferentes datas e locais. Segundo o vice-prefeito, nos dias 16 e 17, além da emissão da carteira de identidade, haverá a oferta de diversos outros serviços. 

 

O atendimento será oferecido por ordem de chegada. No sábado, das 8h00 às 16h00 e no domingo, das 8h00 às 12h00. 

 

Texto: Eli Batista I Jornalista
 

