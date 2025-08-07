Sessão solene marca lançamento do Livro "Percorrendo 40 anos de história do parlamento rondoniense" de Carlos Manvailer na Alero

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) celebrou na noite de quarta-feira, 06 de agosto, o lançamento do livro "Percorrendo 40 anos de história do parlamento rondoniense", de autoria de Carlos Manvailer. Servidor de carreira e atual secretário legislativo da Casa de Leis, Manvailer completa quatro décadas de dedicação ao serviço público, e a sessão solene em sua homenagem ocorreu no plenário Lúcia Tereza.

O evento contou com a presença de figuras importantes da história da Alero, incluindo o presidente Alex Redano, deputados da gestão atual e ex-presidentes como Natanael Silva, Hermínio Coelho, o ex-deputado Airton Gurgacz e a única ex-presidente mulher da Casa, Odaísa Fernandes. Para o presidente Redano, a obra de Manvailer representa um marco para a política rondoniense, destacando a relevância do autor: "As palavras ficam, mas o exemplo arrasta. Quem convive com o Manvailer, a história dele se confunde com a história da Assembleia. Estou aqui hoje para agradecer (ao Carlos) pelo bem que você faz a essa casa e pelo bem, silenciosamente, que você fez e faz por esse estado e todos os poderes”.

As deputadas Lebrinha e Ieda Chaves, e o deputado Eyder Brasil, também fizeram uso da tribuna para ressaltar a importância do livro e do trabalho de Carlos Manvailer na Assembleia. Em entrevista, a deputada Ieda Chaves enfatizou o valor da perspectiva de quem viveu a história: “Ele não está escrevendo apenas porque ouviu falar, ele viveu todos esses anos de história dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Parlamento, e ele compartilhar essa história com todos nós, eu acho que é um privilégio e também é algo para que a gente realmente Tenho orgulho da nossa história, para quem não conhece como funciona o parlamento, é uma grande oportunidade saber como funciona e principalmente como funcionou durante todos esses anos o parlamento rondoniense”.

Foto: Reprodução/ALE-RO

40 Anos de História e Conhecimento Detalhado do Parlamento

A trajetória de Carlos Manvailer se entrelaça com a da Casa de Leis. Ele iniciou sua carreira como servidor aos 27 anos e, em 2023, ao completar 40 anos de serviço legislativo, publicou sua obra que aborda a história do parlamento rondoniense desde sua constituição até os dias atuais. Em entrevista à Superintendência de Comunicação da Assembleia, Manvailer detalhou o conteúdo de seu livro:

"A publicação oferece ao leitor um capítulo sucinto, porém, com valiosas informações versando sobre a finalidade, estrutura, órgãos, membros, atribuições, técnica legislativa e processo legislativo. Apresenta ao final das legislaturas a produção legislativa de cada legislatura e a totalização geral dessa produtividade. Também, está inserido o texto da primeira e histórica Constituição do Estado, promulgada no ano de 1983, subscrita pelos vinte e quatro deputados constituintes", explicou Carlos Manvailer.

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube.



Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO