Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Política ALE-RO

Laerte Gomes intensifica sua agenda de trabalho e reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios

O parlamentar intensifica sua agenda de trabalho para atender às demandas.

07/08/2025 11h26
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Gabinete do parlamentar (Fotos: Edilson Neves | Jornalista)
Gabinete do parlamentar (Fotos: Edilson Neves | Jornalista)

Com a retomada oficial das atividades no parlamento rondoniense, o deputado Laerte Gomes (PSD) intensificou sua agenda de trabalho, demonstrando compromisso em atender às necessidades apresentadas pelos cidadãos. Laerte é amplamente reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa de Rondônia.  

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

Na manhã de quarta-feira (6), a agenda do deputado foi bastante intensa. O deputado não apenas participou de reuniões e audiências, mas também se empenhou em receber em seu gabinete prefeitos, vereadores e secretários de vários municípios de Rondônia. O principal objetivo dessa série de encontros foi alinhar prioridades e traçar estratégias que possam impulsionar o progresso nas localidades representadas.

 

Um dos parlamentares mais atuantes e municipalista, o deputado, que está em seu terceiro mandato, ouviu atentamente as demandas e sugestões dos representantes, buscando entender as necessidades específicas de cada região para fortalecer o desenvolvimento dos municípios, em especial do setor produtivo.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

Durante as reuniões, além de se comprometer com o desenvolvimento econômico, Laerte enfatiza a importância da implementação de iniciativas que abordem áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. São pilares fundamentais e essenciais para garantir que as necessidades básicas dos cidadãos sejam atendidas de forma eficaz.

 

Texto e fotos: Edilson Neves | Jornalista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Cacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira Rio
ALE-RO Alero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em Rondônia
ALE-RO Sessão solene marca lançamento do Livro "Percorrendo 40 anos de história do parlamento rondoniense" de Carlos Manvailer na Alero
ALE-RO Alero realiza entrega de títulos, medalhas e votos de louvor a personalidades que contribuem com o desenvolvimento de Rondônia
ALE-RO Alero realiza sessão solene com entrega de títulos, medalhas e votos de louvor a personalidades que contribuem com o desenvolvimento de Rondônia
ALE-RO Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na Alero
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias