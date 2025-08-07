Laerte Gomes intensifica sua agenda de trabalho e reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios

Com a retomada oficial das atividades no parlamento rondoniense, o deputado Laerte Gomes (PSD) intensificou sua agenda de trabalho, demonstrando compromisso em atender às necessidades apresentadas pelos cidadãos. Laerte é amplamente reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Na manhã de quarta-feira (6), a agenda do deputado foi bastante intensa. O deputado não apenas participou de reuniões e audiências, mas também se empenhou em receber em seu gabinete prefeitos, vereadores e secretários de vários municípios de Rondônia. O principal objetivo dessa série de encontros foi alinhar prioridades e traçar estratégias que possam impulsionar o progresso nas localidades representadas.

Um dos parlamentares mais atuantes e municipalista, o deputado, que está em seu terceiro mandato, ouviu atentamente as demandas e sugestões dos representantes, buscando entender as necessidades específicas de cada região para fortalecer o desenvolvimento dos municípios, em especial do setor produtivo.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante as reuniões, além de se comprometer com o desenvolvimento econômico, Laerte enfatiza a importância da implementação de iniciativas que abordem áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. São pilares fundamentais e essenciais para garantir que as necessidades básicas dos cidadãos sejam atendidas de forma eficaz.

Texto e fotos: Edilson Neves | Jornalista