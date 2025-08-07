Alero realiza entrega de títulos, medalhas e votos de louvor a personalidades que contribuem com o desenvolvimento de Rondônia

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) realizou uma emocionante sessão solene para a outorga de Títulos Honoríficos de Cidadão Rondoniense, Títulos de Honra ao Mérito, Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de Louvor a diversas personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade e ao desenvolvimento do estado. A solenidade foi proposta pelo presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos), por meio do requerimento 2331/2025, aprovado por unanimidade em plenário.

Com o plenário lotado por autoridades, familiares, homenageados e convidados, a cerimônia teve início com a composição da mesa de honra, formada por parlamentares, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias de Estado, prefeitos, advogados e outras instituições.

Foto: Reprodução/ALE-RO Alex Redano destacou a importância de homenagear em vida aqueles que fazem a diferença (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Em seu discurso de abertura, o presidente Alex Redano destacou a importância de homenagear em vida aqueles que fazem a diferença. “Cada pessoa homenageada foi escolhida com muito carinho. São cidadãos que, com seu trabalho, sua dedicação, seu exemplo e legado, engrandecem Rondônia. Este reconhecimento é singelo, mas de coração. Nosso papel é justamente valorizar quem ajuda a construir o Estado que queremos para nossos filhos e netos”, afirmou.

Entre os homenageados com o Título Honorífico de Cidadão do estado de Rondônia esteve o advogado Dr. Nelson Williams Fratoni Rodriguez, fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país, que desde 2007 atua em Rondônia. Em um discurso emocionado, Dr. Nelson relembrou sua trajetória de vida, de origem humilde no interior do Paraná à consolidação profissional em nível nacional. “Hoje, ao receber esse título, deixo de ser um forasteiro para me tornar um conterrâneo. Onde eu estiver, saberei honrar essa homenagem como um verdadeiro rondoniense”, declarou.

Também receberam o título de cidadão rondoniense o advogado Gabriel Tomazete, defensor dos direitos do consumidor e articulador nacional na luta contra os abusos das empresas aéreas, o advogado Lindenberg Stefanie de Souza e o pioneiro ariquemense Orlando Ferreira do Nascimento, empresário e pecuarista reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento local.

Personalidades de diversas áreas foram agraciadas com Títulos de Honra ao Mérito, como o procurador-geral de justiça Dr. Alexandre Jesus de Queiroz Santiago, o subprocurador-geral Dr. Ivanildo de Oliveira, o promotor de justiça Dr. Thiago Lopes Nunes e a promotora de justiça Dra. Laila de Oliveira Cunha Nunes.

As Medalhas do Mérito Legislativo foram entregues a autoridades do Ministério Público do Trabalho, da Secretaria de Finanças, da Receita Estadual e da Secretaria de Regularização Fundiária de Porto Velho. Entre os agraciados estão: Dr. Carlos Alberto Lopes de Oliveira, procurador-chefe do MPT da 14ª Região; Dr. Lucas Brun, vice-procurador-chefe; Dr. Jaime Filmaro, procurador da 15ª Região; Dr. Maxel Mota, procurador do Estado; Dr. Franco Maigque ONU, secretário adjunto da SEFIN; e diversos auditores fiscais, como Dra. Vanda Vilhena de Melo, Dr. Mauro Roberto, Dr. Márcio Rogério Gabriel, entre outros.

Foram ainda concedidos Votos de Louvor a servidores públicos de destaque, entre eles Adriano Mariano, Daniela Brasil, Jair Serrão, Viviane Grano, Jonatas Araújo e Ana Paula Lopes Filé, entre outros profissionais que contribuem diariamente para o bom funcionamento da máquina pública.

Durante a solenidade, o coral Vozes do Legislativo, sob a regência da maestrina Lívia Farias, emocionou os presentes com a execução do hino nacional e do hino de Rondônia.

O deputado Eyder Brasil (PL), ao usar a tribuna, destacou a atuação da Assembleia Legislativa em valorizar os cidadãos que elevam o nome de Rondônia. “Este é um momento de reconhecimento. Parabenizo todos os homenageados, em especial meu amigo Gabriel Tomazete, pela luta em defesa dos consumidores”, declarou.

O vice-prefeito de Ariquemes, André Rossetto, também prestou homenagem aos homenageados. “Parabéns ao presidente Alex Redano por conduzir com maestria esta Casa e lembrar de pessoas que realmente contribuem com o progresso do nosso Estado”, destacou.

Além de discursos inspiradores e reconhecimentos públicos, a sessão foi marcada pela valorização da história, da dedicação e da importância de cada homenageado para o fortalecimento de Rondônia. O encerramento se deu com a tradicional foto oficial e um coquetel de confraternização.

Acompanhe a galeria de fotos do evento aqui.

Texto: Alan Drumond I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO