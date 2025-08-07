Dr. Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na Alero

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) conduziu, na manhã de quarta-feira (6), uma importante audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para debater estratégias de prevenção à monilíase do cacaueiro, praga ainda não registrada em Rondônia, mas que representa uma ameaça concreta à produção regional de cacau, especialmente à agricultura familiar.

Realizado no auditório Deputado Amizael Gomes da Silva, o encontro reuniu autoridades, técnicos, produtores, lideranças comunitárias e representantes de órgãos públicos que atuam diretamente na cadeia produtiva. Rondônia se destaca como o quarto maior produtor de cacau do Brasil e o segundo na região Norte, atrás apenas do Pará. O estado produz mais de 8,6 mil toneladas de amêndoas por ano, com valor bruto estimado em R$ 207 milhões, envolvendo mais de 4 mil produtores rurais, em sua maioria da agricultura familiar.

“A monilíase compromete diretamente a renda de quem vive do campo. Precisamos agir agora, de forma integrada, antes que a situação se agrave. A audiência é um passo importante para organizar a resposta do Estado diante dessa ameaça”, declarou o deputado Dr. Luís do Hospital.

Estiveram presentes no evento o secretário de estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, o presidente da Idaron, Júlio Cezar Rocha, o diretor de Defesa Vegetal da Idaron, Jessé de Oliveira, o superintendente da Ceplac, Vanildo Rosa, a diretora técnica da Emater-RO, Fabiana Bezerra, o presidente da Cacauron, Estevam Fernandes, além da presidente da Câmara de Vereadores de Jaru, Tatiane de Almeida, do vereador Chiquinho do Cacau e demais representantes da região com forte vocação na cultura cacaueira.

Produção em alta

Durante a audiência, o secretário da Seagri, Luiz Paulo destacou o crescimento da cadeia do cacau em Rondônia e as conquistas recentes: “Rondônia tem dado um verdadeiro show na produção de cacau. Pela primeira vez, o Concurso Nacional do Cacau será realizado aqui, graças à articulação direta do nosso governador Marcos Rocha. Isso é motivo de orgulho para todos nós.”

Ele também elogiou a iniciativa do deputado Luís do Hospital e reforçou a importância da mobilização conjunta: “A monilíase é um tema sério, que impacta diretamente a agricultura familiar. Tenho fé em Deus que essa praga não chegará a Rondônia. Nossa esperança está na prevenção e no trabalho coletivo.”

Pioneirismo na prevenção

O presidente da Idaron, Júlio Cezar Rocha, relembrou que Rondônia foi pioneira ao fechar a fronteira para o trânsito de material vegetal relacionado ao cacau, ainda quando a monilíase foi detectada no Acre — antes mesmo de qualquer orientação oficial do Ministério da Agricultura.

“Fomos criticados por ‘excesso de zelo’, mas depois o próprio Ministério adotou medidas semelhantes. Rondônia deu o exemplo ao agir preventivamente e proteger seu patrimônio agrícola.”

O diretor de Defesa Vegetal da Idaron, Jessé de Oliveira, anunciou uma medida estratégica importante: “Ainda neste segundo semestre será iniciado o cadastro oficial de produtores de cacau no estado, com previsão de início em setembro. Esse será um banco de dados fundamental para o monitoramento da cadeia produtiva do cacau em Rondônia. A partir dele, poderemos traçar um retrato fiel da realidade do setor e agir de forma mais estratégica.”

O cadastro será feito provisoriamente nas unidades da Idaron, com base na mesma plataforma utilizada para controle do rebanho. O produtor — pessoa física ou jurídica — deverá informar a área plantada, número de plantas e dados da propriedade.

Outro destaque da audiência foi o anúncio de que, pela primeira vez, Rondônia sediará o Concurso Nacional do Cacau, com participação de produtores de diversos estados. Para garantir a segurança sanitária, serão aplicados protocolos rigorosos de prevenção, especialmente nas áreas de maior produção, evitando o risco de entrada da monilíase no território estadual.

Compromisso com o setor produtivo

Luis do Hospital foi o proponente da audiência pública

Ao encerrar a audiência, Luís do Hospital agradeceu a presença das autoridades e reforçou seu compromisso com o fortalecimento da produção rural: “Fico feliz com o engajamento de todos os presentes. Nosso mandato segue firme na defesa do campo, da produção sustentável e da segurança alimentar. Rondônia está na rota do cacau de qualidade, e temos o dever de protegê-la.”

