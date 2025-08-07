Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralObras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do GuaporéCidadesPrefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família MorrinhosGeralGoverno de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhõesPolíticaDr. Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na AleroGeralPF faz operação para combater tráfico internacional de drogas
Política ALE-RO

Dr. Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na Alero

Evento debateu estratégias para evitar entrada da praga no estado e anunciou início do cadastro oficial de produtores de cacau.

07/08/2025 09h09
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Encontro reuniu autoridades, técnicos, produtores, lideranças comunitárias e representantes de órgãos públicos que atuam diretamente na cadeia produtiva (Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
Encontro reuniu autoridades, técnicos, produtores, lideranças comunitárias e representantes de órgãos públicos que atuam diretamente na cadeia produtiva (Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) conduziu, na manhã de quarta-feira (6), uma importante audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para debater estratégias de prevenção à monilíase do cacaueiro, praga ainda não registrada em Rondônia, mas que representa uma ameaça concreta à produção regional de cacau, especialmente à agricultura familiar.

 

Realizado no auditório Deputado Amizael Gomes da Silva, o encontro reuniu autoridades, técnicos, produtores, lideranças comunitárias e representantes de órgãos públicos que atuam diretamente na cadeia produtiva. Rondônia se destaca como o quarto maior produtor de cacau do Brasil e o segundo na região Norte, atrás apenas do Pará. O estado produz mais de 8,6 mil toneladas de amêndoas por ano, com valor bruto estimado em R$ 207 milhões, envolvendo mais de 4 mil produtores rurais, em sua maioria da agricultura familiar.

 

“A monilíase compromete diretamente a renda de quem vive do campo. Precisamos agir agora, de forma integrada, antes que a situação se agrave. A audiência é um passo importante para organizar a resposta do Estado diante dessa ameaça”, declarou o deputado Dr. Luís do Hospital.

 

Estiveram presentes no evento o secretário de estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, o presidente da Idaron, Júlio Cezar Rocha, o diretor de Defesa Vegetal da Idaron, Jessé de Oliveira, o superintendente da Ceplac, Vanildo Rosa, a diretora técnica da Emater-RO, Fabiana Bezerra, o presidente da Cacauron, Estevam Fernandes, além da presidente da Câmara de Vereadores de Jaru, Tatiane de Almeida, do vereador Chiquinho do Cacau e demais representantes da região com forte vocação na cultura cacaueira.

 

Produção em alta

 

Durante a audiência, o secretário da Seagri, Luiz Paulo destacou o crescimento da cadeia do cacau em Rondônia e as conquistas recentes: “Rondônia tem dado um verdadeiro show na produção de cacau. Pela primeira vez, o Concurso Nacional do Cacau será realizado aqui, graças à articulação direta do nosso governador Marcos Rocha. Isso é motivo de orgulho para todos nós.”

 

Ele também elogiou a iniciativa do deputado Luís do Hospital e reforçou a importância da mobilização conjunta: “A monilíase é um tema sério, que impacta diretamente a agricultura familiar. Tenho fé em Deus que essa praga não chegará a Rondônia. Nossa esperança está na prevenção e no trabalho coletivo.”

 

Pioneirismo na prevenção

 

O presidente da Idaron, Júlio Cezar Rocha, relembrou que Rondônia foi pioneira ao fechar a fronteira para o trânsito de material vegetal relacionado ao cacau, ainda quando a monilíase foi detectada no Acre — antes mesmo de qualquer orientação oficial do Ministério da Agricultura.

 

“Fomos criticados por ‘excesso de zelo’, mas depois o próprio Ministério adotou medidas semelhantes. Rondônia deu o exemplo ao agir preventivamente e proteger seu patrimônio agrícola.”

 

O diretor de Defesa Vegetal da Idaron, Jessé de Oliveira, anunciou uma medida estratégica importante: “Ainda neste segundo semestre será iniciado o cadastro oficial de produtores de cacau no estado, com previsão de início em setembro. Esse será um banco de dados fundamental para o monitoramento da cadeia produtiva do cacau em Rondônia. A partir dele, poderemos traçar um retrato fiel da realidade do setor e agir de forma mais estratégica.”

 

O cadastro será feito provisoriamente nas unidades da Idaron, com base na mesma plataforma utilizada para controle do rebanho. O produtor — pessoa física ou jurídica — deverá informar a área plantada, número de plantas e dados da propriedade. 

 

Outro destaque da audiência foi o anúncio de que, pela primeira vez, Rondônia sediará o Concurso Nacional do Cacau, com participação de produtores de diversos estados. Para garantir a segurança sanitária, serão aplicados protocolos rigorosos de prevenção, especialmente nas áreas de maior produção, evitando o risco de entrada da monilíase no território estadual.

 

Compromisso com o setor produtivo

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Luis do Hospital foi o proponente da audiência pública  (Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

 

Ao encerrar a audiência, Luís do Hospital agradeceu a presença das autoridades e reforçou seu compromisso com o fortalecimento da produção rural: “Fico feliz com o engajamento de todos os presentes. Nosso mandato segue firme na defesa do campo, da produção sustentável e da segurança alimentar. Rondônia está na rota do cacau de qualidade, e temos o dever de protegê-la.”

 

Texto: Diana Braga I Jornalista
Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Luizinho Goebel recebe em seu gabinete vereador e secretário de Ministro Andreazza
ALE-RO Jean Oliveira parabeniza time de futsal feminino do CTDE de Rolim de Moura por título inédito nos Jogos Escolares Brasileiros
Política Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
ALE-RO Primeiro presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia era um jovem advogado
ALE-RO Proposta de Ismael Crispin cria banco de dados para combater crimes sexuais contra crianças
ALE-RO Deputado Luizinho Goebel solicita do governo de Rondônia estadualização e melhorias na estrada entre Chupinguaia e Corumbiara
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
25°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

26° Sensação
1.03 km/h Vento
83% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias