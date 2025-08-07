Deputado Luizinho Goebel recebe em seu gabinete vereador e secretário de Ministro Andreazza

Na manhã de terça-feira (5), o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) recebeu em seu gabinete o vereador Alex da Saúde e o secretário de Planejamento, Helenilson, de Ministro Andreazza. Durante a reunião, foi anunciado que nos próximos dias será entregue uma carreta prancha. Esta importante aquisição será utilizada para garantir o transporte seguro e eficiente das máquinas pesadas pertencentes à Secretaria de Obras e Agricultura. A chegada dessa carreta representa um passo significativo para fortalecer a logística no campo e vai ajudar a melhorar as estradas e fortalecer o trabalho dos agricultores da regiao.

O vereador Alex da Saúde destacou a importância do trabalho do deputado Luizinho Goebel para o município. Desde que assumiu o seu mandato, Luizinho não esqueceu Ministro Andreazza. Isso demonstra um compromisso constante com o desenvolvimento da região, disse o legislador municipal. Para o vereador Alex da Saúde, a reunião com o deputado estadual Luizinho Goebel é mais do que uma simples visita; é uma verdadeira demonstração de apoio político. “Desde que assumi o mandato de vereador, o deputado Luizinho sempre nos apoiou”, afirmou.

"O deputado nunca esqueceu de Ministro Andreazza e a população sabe que pode contar com o trabalho do deputado Luizinho”, disse Alex. "O deputado sempre se colocou à disposição para fazer uma interlocução com a atenção especial junto ao governo do estado". O compromisso do deputado em atuar como ponte é o que possibilita melhorias significativas no atendimento às necessidades da população, disse o secretário.

Ao se pronunciar sobre as prioridades de sua atuação, o deputado afirmou: "nós estamos no caminho certo e, enquanto parlamentar, a minha disponibilidade é atender às necessidades do estado e dos municípios no que for possível". Essa declaração enfatiza o compromisso contínuo que o representante tem com o desenvolvimento e bem-estar da região. Essa parceria com a prefeitura e câmara de vereadores de Ministro Andreazza tem avançado significativamente. "O nosso compromisso de trabalho continua a todo-vapor", afirmou o deputado.

Texto: Edilson Neves | Jornalista