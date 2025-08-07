Quinta, 07 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Jean Oliveira parabeniza time de futsal feminino do CTDE de Rolim de Moura por título inédito nos Jogos Escolares Brasileiros

Equipe consagrou-se campeã brasileira dos JEBs 2025, representando Rondônia com excelência.

07/08/2025 08h54
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O título representa uma conquista inédita para o estado de Rondônia no futsal escolar feminino (Fotos: Assessoria parlamentar)
O título representa uma conquista inédita para o estado de Rondônia no futsal escolar feminino (Fotos: Assessoria parlamentar)

O time de futsal feminino sub-18 do Centro de Treinamento do Desporto Escolar (CTDE), da Escola Estadual Aluízio Pinheiro Ferreira (APF), de Rolim de Moura, conquistou um feito histórico ao sagrar-se campeão brasileiro dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e pela Federação do Desporto Escolar de Rondônia (FEERO), entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, em Aracaju (SE). O título representa uma conquista inédita para o estado de Rondônia no futsal escolar feminino.

 

A equipe teve um desempenho de destaque ao longo da competição, enfrentando grandes adversários e superando desafios com garra e determinação. Os resultados foram:

 

APF (RO) 1 x 0 Acre

APF (RO) 3 x 4 Amazonas

APF (RO) 1 x 1 Mato Grosso

APF (RO) 4 x 1 Amapá

APF (RO) 2 x 1 Paraíba

APF (RO) 3 x 2 Espírito Santo

 

O deputado estadual Jean Oliveira parabenizou as atletas e o técnico Eduardo Barros pela conquista. “Quero deixar aqui meus parabéns ao professor Eduardo e a todas as meninas do time da Escola Aluízio Ferreira, que representaram com orgulho a nossa Rolim de Moura e todo o estado de Rondônia. Esse título é resultado de muito esforço, disciplina e talento. Também agradeço ao governador coronel Marcos Rocha por todo incentivo ao esporte escolar, fundamental para a formação das nossas jovens.”

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

O superintendente regional de educação de Rolim de Moura, Cleiton Cheregatto, destacou a importância do investimento no esporte escolar. “A prática esportiva transforma vidas e essa conquista comprova a força do trabalho que estamos desenvolvendo nas escolas. Agradecemos ao deputado Jean Oliveira, ao governador Marcos Rocha e à secretária estadual de educação, Ana Pacini, por todo apoio e confiança na educação e no esporte como ferramentas de inclusão e desenvolvimento”, ponderou.

 

O técnico da equipe, professor Eduardo Barros, também comemorou o resultado histórico e fez questão de agradecer o apoio recebido. “Esse título não seria possível sem o envolvimento de todos. Agradeço aos pais das atletas, à direção da escola, ao deputado Jean Oliveira pelo apoio constante, ao superintendente Cleiton Cheregatto, ao nosso governador Marcos Rocha e à secretária Ana Pacini, que acreditaram no potencial dessas meninas. É um orgulho imenso trazer esse troféu para Rondônia”, comentou.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

A conquista reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação social, promovendo valores como disciplina, cooperação e superação. A vitória inédita da equipe da APF coloca Rolim de Moura e Rondônia no topo do futsal escolar nacional.

 

Texto e fotos: Assessoria parlamentar

