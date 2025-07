Motta e Alcolumbre defendem diálogo, equilíbrio e firmeza em relação às tarifas dos EUA

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, deputado Hugo Motta e senador Davi Alcolumbre, afirmaram em nota conjunta à imprensa que o Congresso Nacional está pronto para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia brasileira, do setor produtivo e da proteção dos empregos, diante das tarifas impostas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

Para eles, a decisão dos Estados Unidos deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. "O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica. Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania", diz a nota.

Leia a nota na íntegra:

" A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores

estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos

diplomático e comercial.

O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita

responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica.

Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a

nossa soberania.

Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa

economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros ."

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional

Hugo Motta

Presidente da Câmara dos Deputados