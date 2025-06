Prefeitura intermedia retorno dos passeios de barco no Complexo Madeira-Mamoré

Uma reunião promovida na sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), na manhã desta quarta-feira (18), selou o início das tratativas para a retomada do passeio turístico de barco dentro do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Participaram da reunião o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o adjunto da pasta, professor Alekis Palitot, além dos proprietários de embarcações que irão contemplar o efetivo da frota turística que integrará o Circuito Beradeiro, que visa a ampliação significativa do turismo em Porto Velho.



De acordo com o secretário, a Prefeitura de Porto Velho vem intermediando com a concessionária do espaço o retorno desse passeio, que sairá da praça Madeira-Mamoré e contará com um tempo aproximado de uma hora de navegação.

Projeto Circuito Beradeiro será apresentado à sociedade nos próximos meses Ele ainda afirmou que o modelo de execução dos trabalhos que serão desempenhados pelos proprietários das embarcações seguirá padrões semelhantes aos de grandes polos turísticos do Brasil.

“O retorno desse passeio de barco é um compromisso histórico com a nossa população. Estamos empenhados em levar um serviço digno de orgulho para a sociedade porto-velhense, por isso é necessário adequações e alinhamento com os empreendedores do turismo em nossa cidade”, destacou Paulo Moraes.



Para o secretário adjunto da Semdestur, Aleks Palitot, as tratativas estão sendo promovidas para que esse serviço seja disponibilizado através de diretrizes de normas e qualidade contido no programa elaborado pela Prefeitura de Porto Velho denominado Circuito Beradeiro.



“Esse é um produto novo que será apresentado à concessionária do complexo. A nossa preocupação é deixar claro que dessa gestão toda a intenção nossa é que o passeio retorne ao Complexo, por isso estamos construindo isso em conjunto com todos os entes envolvidos”, declarou Aleks Palitot.

O projeto Circuito Beradeiro será apresentado à sociedade nos próximos meses.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Yann Gustavo/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)