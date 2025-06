Porto Velho realiza 6ª Conferência Municipal da Cidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), com apoio do Conselho Municipal da Cidade, realiza nos dias 24 e 25 de junho a 6ª Conferência Municipal da Cidade (Concidade). O evento acontece no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), localizado na rua José Camacho, nº 585, bairro Olaria, das 7h às 14h, e tem como objetivo principal promover o debate coletivo e qualificado sobre os rumos da política urbana do município.

Com o tema central "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social", a conferência é parte fundamental da agenda nacional de participação popular e planejamento urbano, articulando as diretrizes locais com os princípios estabelecidos na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

O evento reunirá representantes do poder público, universidades, movimentos populares, profissionais da área urbana, conselhos, entidades de classe e a sociedade civil organizada, configurando-se como um espaço legítimo de escuta, formulação de propostas e fortalecimento da democracia urbana.

A Concidade se consolida como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de Porto Velho, num contexto em que o crescimento populacional, os desafios da moradia digna, a mobilidade, o ordenamento do solo e a preservação ambiental exigem soluções concretas e integradas. Trata-se de um momento em que a cidade ouve sua população e traduz as necessidades locais em propostas para o futuro.

Inscrições para a 6ª Concidade são gratuitas Durante os dois dias de evento, serão oferecidas mais de doze horas de programação, com palestras de especialistas, grupos de trabalho temáticos, votação de propostas e eleição dos delegados que representarão Porto Velho na VI Conferência Estadual das Cidades de Rondônia, etapa que antecede a conferência nacional.

Além de fortalecer a governança participativa, a conferência permitirá a formulação de diretrizes que poderão orientar o Plano Diretor Municipal e demais instrumentos de gestão urbana, com base nos princípios da justiça social, da sustentabilidade e do direito à cidade.

As inscrições para a 6ª Concidade são gratuitas e abertas a todos os interessados em contribuir com a construção de uma cidade mais justa e democrática. Para garantir sua participação, acesse o link.

PROGRAMAÇÃO

24/06 –Terça-feira – 1º dia da conferência

7h –Inscrições presenciais para participantes e delegados

8h30 –Solenidade de abertura oficial

9h30 –Aprovação do Regimento Interno

9h50 –1ª Palestra

Tema: Síntese do PNDU – Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Palestrante: Profª Drª Sônia Ribeiro de Souza (Coordenadora Estadual da Rede de Apoio à Conferência das Cidades; PPGHAM/UNIR)

10h30 –2ª Palestra

Tema: Cidade que Educa e Transforma

Palestrante: Profª Drª Aparecida Luzia Alzira Zuin (Rede UNITWIN/Unesco – Unir)

11h20 –Início dos Trabalhos em Grupo – Formação dos Grupos Temáticos

13h30 –Encerramento do 1º dia

25/06 – Quarta-feira – 2º dia da conferência

8h –Reunião dos Grupos de Trabalho – Discussões temáticas

9h –Reuniões por segmento da sociedade

10h –Votação das propostas dos Grupos de Trabalho

12h30 –Eleição dos Delegados para a VI Conferência Estadual das Cidades

14h –Encerramento da 6ª Conferência Municipal da Cidade (Concidade)

A Prefeitura de Porto Velho convida você a fazer parte dessa construção coletiva. O futuro urbano que queremos começa com a participação de todos. Participe da 6ª Concidade e contribua com ideias, propostas e soluções para transformar nossa cidade em um espaço mais justo, sustentável e inclusivo.

Texto:Alex Fontes e Francoíse Almeida

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)