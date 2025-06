Deputada Cláudia de Jesus solicita fiscalização em farmácias e depósitos de medicamentos em Rondônia

Após audiência pública realizada na Assembleia Legislativa sobre assistência farmacêutica, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou uma indicação à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando fiscalização nos estabelecimentos de armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos em Rondônia.



“Nosso compromisso é proteger a população. Fiscalizar é garantir que os medicamentos cheguem às pessoas com qualidade, segurança e dentro dos padrões exigidos pela legislação”, afirmou Cláudia de Jesus.



A deputada destacou que a medida é essencial para garantir que os medicamentos e insumos cheguem à população em condições adequadas, evitando riscos como produtos vencidos, armazenamento incorreto, desabastecimento e até falsificações.



A parlamentar reforçou que a iniciativa busca assegurar a eficácia dos tratamentos, proteger a saúde pública, otimizar os recursos do SUS e fortalecer o sistema de saúde, principalmente nas regiões mais distantes do estado.





Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar