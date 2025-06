Operação Tapa-Buraco em Colorado do Oeste é iniciada com apoio do deputado Luizinho Goebel

A cidade de Colorado do Oeste está recebendo melhorias em sua infraestrutura viária por meio de uma Operação Tapa-Buraco, realizada com recursos viabilizados pelo deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos). A ação é fruto de uma parceria entre o mandato do parlamentar, o Governo de Rondônia e a Prefeitura Municipal.



A recuperação das vias está sendo feita com o uso de massa asfáltica a frio, tecnologia que permite maior agilidade no processo, com liberação imediata do tráfego. O objetivo é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população que trafega diariamente pelas ruas e avenidas da cidade.



Nas redes sociais, Luizinho destacou a importância da ação: “Estamos no município de Colorado do Oeste acompanhando obras que contam com a parceria do nosso mandato. Colocamos recursos para a compra de massa asfáltica para recuperar ruas e avenidas asfaltadas do município. Estamos aqui com o secretário de Obras, Josemar Beatto, e sua equipe, realizando um trabalho essencial que melhora, com certeza, a qualidade das vias da nossa cidade.”

Segundo o secretário municipal de Obras, Josemar Beatto, a massa asfáltica chegou em momento oportuno.“São 2.400 toneladas de massa asfáltica. Essa parceria veio na hora certa para deixar Colorado mais bonito. Em nome da população e do prefeito Edinho da Rádio, agradecemos ao deputado Luizinho por esse importante apoio”, afirmou.



A ação está sendo conduzida pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e contempla diferentes bairros da cidade. O parlamentar reforçou que outras melhorias ainda estão previstas para o município.



Texto: Assessoria parlamentar