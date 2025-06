Comissão debate irregularidades em empréstimos consignados do INSS

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realiza audiência pública nesta terça-feira (17), às 16 horas, para discutir irregularidades em empréstimos consignados liberados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O local da reunião ainda será definido.

Veja quem foi convidado

O debate foi solicitado pelo deputado Castro Neto (PSD-PI), que destaca denúncias sobre a liberação de empréstimos sem solicitação ou autorização de aposentados e pensionistas.

De acordo com auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), mais de 35 mil reclamações sobre esse tipo de fraude foram registradas em 2023. Ainda segundo o órgão, o total de empréstimos consignados liberados no ano passado ultrapassou R$ 89 bilhões.

"Relatos de vítimas, como o de uma aposentada que teve dezenas de empréstimos contratados sem sua autorização, com prejuízos estimados em R$ 160 mil, demonstram o impacto direto dessas práticas na renda e no bem-estar dos idosos, agravando sua vulnerabilidade social e financeira", relata o deputado.

O parlamentar quer esclarecer os fatos, propor soluções e fortalecer mecanismos de proteção contra fraudes que afetam direitos fundamentais dessa parcela da população.