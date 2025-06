Alan Queiroz solicita implantação de turma de Educação de Jovens e Adultos em escola de Machadinho D’Oeste

Sollicitação do parlamentar atende a uma demanda urgente (Foto: Seduc/RO)

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a implantação de uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Hermínia Castoldi de Oliveira. A escola fica localizada na linha MC - 07, zona rural do município de Machadinho D’Oeste, e visa fornecer aos alunos, a oportunidade de concluir seus estudos.



A solicitação do parlamentar atende a uma demanda urgente da comunidade rural da localidade, onde muitos moradores não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade regular. A criação de uma turma do EJA na escola visa suprir essa necessidade, promovendo a inclusão educacional e cidadania. Atualmente, há cerca de 30 pessoas interessadas, conforme relação nominal. Com a abertura da turma, estima-se que mais alunos se matriculem.



O deputado Alan Queiroz reforçou seu compromisso com a inclusão educacional e o acesso ao ensino para todas as localidades. “Levar a Educação de Jovens e Adultos para a zona rural é oferecer dignidade e oportunidade a quem não pôde concluir os estudos no tempo regular. A educação transforma vidas e fortalece comunidades. É nosso dever garantir que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento para ter um futuro melhor”, finalizou.



Esta solicitação atende a uma demanda encaminhada pelo gabinete do vereador Daniel Veterinário, que atua junto ao deputado Alan Queiroz em diversos trabalhos voltados a melhorias para a população do município de Machadinho D’Oeste. Essa solicitação tem o intuito de garantir melhores condições de acesso à educação para jovens e adultos da região, combatendo a evasão escolar e promovendo o desenvolvimento social local.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Seduc/RO