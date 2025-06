Comissão aprova ressarcimento automático por falhas no serviço de internet

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3630/24 , que determina o ressarcimento automático ao consumidor em caso de falhas na prestação do serviço de internet. O valor a ser devolvido será proporcional ao período de interrupção e calculado com base na mensalidade contratada.

O relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), disse que “a obrigação funcionará como um estímulo para que as empresas reduzam o tempo de indisponibilidade e melhorem o serviço”.

Pelo texto aprovado, a quantia será devolvida ao consumidor até o segundo mês após a falha do serviço. Além disso, as operadoras deverão registrar as interrupções ocorridas e informar nas faturas os valores a serem devolvidos.

Os autores do projeto, deputados Duda Ramos (MDB-RR) e Amom Mandel (Cidadania-AM), afirmam que o consumidor espera continuidade e qualidade no serviço contratado. Quando há interrupção, ressaltam, o consumidor é quem fica prejudicado.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.