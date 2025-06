Comissão debate ações e propostas do governo para o esporte amador

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (17), audiência pública com o secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. O objetivo é discutir ações, programas e propostas da secretaria.

O debate atende a pedido do deputado Laura Carneiro (PSD-RJ) e está marcado para as 10 horas, no plenário 4.

A audiência será interativa, permitindo que o público envie perguntas e participe.