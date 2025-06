Comissão aprova obrigatoriedade de concessionária do metrô observar normas federais de segurança

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga as concessionárias responsáveis pelo transporte metroviário a observar regulamento federal sobre a segurança dessa modalidade.

Atualmente, essas empresas são responsáveis pela segurança e devem observar o "regulamento do serviço e as instruções de operações de tráfego", conforme a Lei 6.149/74 , que trata da segurança no transporte metroviário.

O texto aprovado foi um substitutivo do relator, deputado Bruno Ganem (Pode-SP), ao PL 2794/23, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O autor justificou a iniciativa com relatos de falhas humanas e de infraestrutura no metrô de São Paulo, que, segundo ele, ocorrem desde o início de 2022.

Ganem enfatizou a importância de estabelecer "normas homogêneas que tragam segurança no deslocamento de pessoas" para corrigir essas falhas, mas retirou a obrigação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de editar essas regras, o que era previsto no texto original.

Pelo texto aprovado, caberá ao Executivo definir qual órgão será responsável pela edição do regulamento de segurança nacional do transporte metroviário.

Próximos passos

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto também precisa ser aprovado pelo Senado.