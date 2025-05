Senado confirma Fontes Laranjeira para embaixada na República da Belarus

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (28), a indicação do diplomata Júlio Cesar Fontes Laranjeira para chefiar a embaixada do Brasil na República da Belarus ( MSF 8/2025 ). Ele teve 40 votos a favor e uma abstenção.

Na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o nome dele havia sido aprovado com parecer favorável do senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

Formado em Direito pela Universidade de Brasília e com mestrado pela Universidade de Harvard, ele ingressou na diplomacia em 1987. Já serviu em Assunção, Camberra, Milão e Vancouver, e enfrentará o contexto das sanções internacionais que afetam a República da Belarus.

Júlio Laranjeira foi segundo-secretário na Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (1994-97); conselheiro na representação junto à Conferência do Desarmamento, em Genebra (2007-10) e na embaixada em Camberra (2010-13); e cônsul em Milão (2016-21) e em Vancouver (desde 2021).