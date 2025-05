Senado confirma Albuquerque e Silva para a embaixada na Bélgica

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (28), a indicação do diplomata Silvio José Albuquerque e Silva para chefiar a embaixada do Brasil na Bélgica ( MSF 7/2025 ). O posto também é responsável pelas relações diplomáticas brasileiras com Luxemburgo, onde não há embaixada. A indicação recebeu44votos a favor e um contrário.

Na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o nome de Albuquerque e Silva havia sido aprovado no início do mês. Atual embaixador brasileiro no Quênia e chefe da representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nairóbi, ele entrou na diplomacia em 1987 e também tem passagens por Colômbia, Chile e Canadá.

— Bruxelas [capital da Bélgica] abriga 120 instituições internacionais, 181 embaixadas e mais de 60 mil diplomatas e funcionários internacionais, o que a torna o segundo centro mundial de relações diplomáticas — afirmou o diplomata durante a sua sabatina.

A indicação teve relatoria do senador Fernando Dueire (MDB-PE).