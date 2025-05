Prefeitura fortalece ações para garantir ética e integridade no funcionalismo

Um projeto de iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, em atendimento ao Termo de Cooperação entre a Rede de Controle do Estado e a Controladoria Geral do Município (CGM), a Semana da Ética e da Integridade no funcionalismo público teve início nesta segunda-feira (26).



Servidores que atuam na Superintendência Municipal de Licitação (SML), Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) e CGM foram recepcionados por uma equipe que levou importantes informações abordando os fundamentos essenciais da gestão pública justa, transparente e responsável.



Noções do que é vedado ou não aos agentes públicos, definição dos conflitos de interesses dentro das repartições, questões relacionadas a princípios éticos foram esclarecidos aos servidores na recepção do prédio.



De acordo com a servidora Louise Fernanda, idealizadora da campanha de conscientização da ética e integridade, essa ação tem como foco principal a fixação das questões de conflitos de interesse e posturas éticas no comportamento do funcionalismo público municipal.

Ação tem como foco principal a fixação das questões de conflitos de interesse e posturas éticas no comportamento do funcionalismo público municipal

“Estamos entregando folhetos que preparamos aos servidores para que sejam apresentados esses pontos importantes sobre como se deve agir dentro do ambiente público, a fim de garantir a entrega dos valores públicos num ambiente ético e íntegro. Nós começamos na SML, SGP e CGM e seguiremos para outras secretarias do Executivo Municipal”, afirmou Louise Fernanda.

Confira o calendário do evento:

1º DIA -Campanha de Ética no Cotidiano do Servidor

Data: 26/05 (segunda-feira)

Local: rua México, 2331, bairro Nova Porto Velho

Horário: 8h

2º DIA –Campanha de Ética no Cotidiano do Servidor

Data: 27/05 (terça-feira)

Horário: 8h

Local: SEMUSA, SEMED e SEMASF



3º DIA –Ética e Integridade

Data: 28/05 (quarta-feira)

Horário: 8h

Visita à EMEF Antônio Ferreira da Silva

Local: rua Duque de Caxias, 2454, São Cristóvão.



4° DIA-Solenidade de Compromisso Ético da Ata Administrativa e Encerramento da Semana da Ética e da Integridade

Horário: 9h30 Abertura

Das 10h às 12h - Exposição dos Princípios Éticos e Práticas no âmbito da Administração Pública; Apresentação da Agenda Institucional da Prefeitura; Aprovação do Plano de Combate à Fraude e Corrupção.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)