Prefeitura atende pedido e algumas ruas do bairro Liberdade voltam a ser mão dupla

Uma reivindicação dos comerciantes do bairro Liberdade começou a ser atendida no último dia 19 de maio, com o início da reversão de sentido em importantes vias da região. A ação, determinada pelo prefeito Léo Moraes, visa melhorar o tráfego de veículos sem prejudicar o comércio local, uma preocupação que surgiu após alterações anteriores no trânsito da região.

Uma das beneficiadas com a intervenção é a comerciante Elissandra Marcelino, proprietária de um restaurante na rua Pio XII. Antes das mudanças, ela relatava queda no movimento e dificuldades de acesso por parte dos clientes. Agora, com a adequação da sinalização e a liberação do duplo sentido de circulação, o cenário é outro.

“Agradeço muito ao prefeito. Ouviu o nosso pedido e melhorou muito! Até o movimento no meu restaurante aumentou. E as ruas próximas também mudaram, facilitando o acesso”, comemorou Elissandra.

Mudanças fazem parte de uma série de ações executadas pela Semtran

As mudanças fazem parte de uma série de ações executadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran). Segundo o secretário Iremar Torres, a medida visa atender e fomentar o comércio local.

“Recebemos a demanda do prefeito, fizemos os levantamentos necessários e iniciamos a reversão de forma planejada. A prioridade é garantir mobilidade sem prejuízos para quem trabalha e vive no bairro”, destacou o secretário.

As ruas que passaram por alteração de sentido são:

• Rua Padre Chiquinho (entre a rua Getúlio Vargas e a av. Jorge Teixeira)

• Rua Pio XII (entre a rua Brasília e a av. Jorge Teixeira)

• Rua Tabajara (entre a rua Brasília e a av. Jorge Teixeira)

• Rua José Camacho (entre a rua Brasília e a av. Jorge Teixeira)

Outro comerciante que já percebe os resultados é João “Bora Bora” Outro comerciante que já percebe os resultados é João “Bora Bora”, empresário na rua José Camacho. “Melhorou muito! Antes era mão única e aconteciam muitos acidentes. Agora o fluxo está bem melhor, e o movimento na minha conveniência também aumentou”, relatou.

Durante visita técnica à região, o prefeito Léo Moraes reafirmou o compromisso da gestão com o desenvolvimento ordenado da cidade. “Determinamos à Semtran que promovesse as alterações necessárias para melhorar o tráfego, mas sem impactar negativamente o comércio. O resultado está aí: readequações e mais oportunidades para os empreendedores locais”, disse o prefeito.

As obras de sinalização e adequações nas vias devem ser concluídas no prazo de até 30 dias, conforme cronograma da Semtran.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)