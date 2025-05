Projeto Cidadania em Movimento realiza mais de 2.800 atendimentos na escola Joaquim Vicente Rondon

O projeto Cidadania em Movimento, da Prefeitura de Porto Velho, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) e parcerias, esteve na escola Joaquim Vicente Rondon, no sábado (24), quando realizou 2.885 atendimentos de serviços essenciais à população da zona Sul de Porto Velho.



O projeto Cidadania em Movimento tem como objetivo principal aproximar a administração pública da população, oferecendo serviços essenciais gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos de saúde, jurídico, psicossocial, entre outros.



Maria José Oliveira levou a irmã de 62 anos, Vânia Oliveira, que está com problema de mobilidade, para tirar a Carteira do Idoso, no entanto, ao chegar a vez da irmã ser atendida, constatou-se que ela não tinha Cadastro Geral (CadÚnico), condição imprescindível para tirar a carteira. Então pegou uma senha para obter o CadÚnico e, depois, tirou a Carteira do Idoso. “Agradecemos à Prefeitura por trazer um serviço desse tão importante para perto da casa da gente. Não teríamos tempo de fazer toda essa correria com minha irmã sem andar”, disse Maria José.



Projeto visa aproximar a administração pública da população Laís Gomes, 25 anos, é técnica em enfermagem, funcionária da “Escola `Técnica Sindsaúde”, instituição parceira do “Cidadania em Movimento”, estava prestando serviço de medição de pressão arterial, taxa de glicose e outros exames de saúde, no projeto. Para ela esse trabalho é um momento de servir o próximo, o mais necessitado, e aprimorar o conhecimento com o serviço, aprendendo com o exercício da profissão.



“O atendimento a partir do uso da senha funcionou muito bem, conforme o esperado, não tendo nenhum tumulto ou reclamação no momento dos atendimentos”, disse Lucas Veiga, assessor do gabinete da Semasf e um dos coordenadores da ação.



A ação social contou com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.



A secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz, esteve presente na ação e agradeceu a parceria de diversas secretarias municipais e instituições estaduais e federais que participam e ajudam a realizar o projeto. A secretária ressaltou o incentivo e apoio do prefeito Léo Moraes para a realização dos serviços de assistência social no município e comemorou a participação do Escritório Corporativo da OAB oferecendo serviços jurídicos, sendo mais uma parceria para o projeto Cidadania em Movimento.



Texto:Adaides Batista

Foto:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)