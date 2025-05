Comissão Interna de Prevenção de Acidentes realiza palestra educativa para os servidores da Semasf

A representação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, sob a coordenação da servidora Wânia Araújo, realizou, na manhã da sexta-feira (23), na sede da Semasf, palestra de orientação sobre a importância da prevenção de acidente no trabalho e da permanente vigilância sobre a saúde do servidor.



Considerando que maio é o mês de prevenção de acidentes de trânsito, a palestra iniciou com essa temática, observando as regras que regulam a direção no trânsito. Também se discutiu sobre o estresse, o agudo e o crônico, e seus sintomas, e a necessidade de hábitos saudáveis (atividades físicas, boa alimentação, dormir bem, momentos de lazer e descanso físico e mental) para evitá-lo.



Na palestra também foi explicado sobre os “Exames Ocupacionais” Tratou-se sobre a importância de manter o foco no trabalho, observando que muitos acidentes estão ligados à falta de concentração causada por problemas pessoais e quando se está distraído com questões externas, aumenta-se o risco de cometer atos inseguros, colocando a si mesmo e os outros em perigo. Foi trabalhado ainda como usar o computador e as devidas recomendações para que, ao longo do tempo, não prejudique a saúde do servidor.



Na palestra também foi explicado sobre os “Exames Ocupacionais” que são obrigatórios por lei e servem para avaliar e proteger a saúde do trabalhador em relação às atividades que ele exerce, prevenindo doenças ocupacionais e garantindo segurança no ambiente de trabalho, e a prática de verificar as condições de uso das ferramentas e equipamentos antes de iniciar qualquer atividade ajuda a identificar riscos, promove uma cultura de prevenção e demonstra responsabilidade individual com o ambiente de trabalho.



Cipa visa prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais A palestra educativa e instrutiva foi ministrada pelo técnico em Segurança do Trabalho, Diego Cleomar Souza Campos , da empresa Total Life – Assistência à Vida Ltda que além da palestra, incluiu na programação um momento de atividade com ginástica laboral e alongamentos, promovendo bem-estar entre os participantes que também foram contemplados com sorteio de brindes.



A Cipa visa prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O objetivo é tornar o ambiente corporativo mais seguro, preservar a vida e promover a saúde dos servidores. É a comissão que solicita, planeja, implanta e mantém medidas preventivas que possam reduzir ou eliminar os riscos de acidente no trabalho.



“A Cipa representa um diferencial para a manutenção de um ambiente mais produtivo e harmônico. Por meio de suas ações, a gestão promove melhorias contínuas nas condições profissionais e, dessa forma, reduz o número de acidentes, adota regulamentos de segurança e saúde dos servidores”, disse Wânia Araújo, coordenadora da Cipa na sede da Semasf.



Texto:Adaides Batista

Foto:Rosinaldo Machado

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)