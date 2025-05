Projeto da Prefeitura leva serviços essenciais à Escola Joaquim Vicente Rondon, na zona Sul de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), leva, neste sábado (24), das 8h às 14h, serviços essenciais à escola Joaquim Vicente Rondon, à rua Garopaba, 2615, bairro Cohab Floresta, quando serão disponibilizados mais de 20 serviços essenciais à população da zona Sul de Porto Velho.



Contando com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com o projeto, serão oferecidos os serviços:

- Cadastro Único (CadÚnico);

- Emissão das carteiras do Idoso, Id Jovem e Autista;

- Programa “Mamãe cheguei”;

- Atendimento Alistamento Militar;

- Abertura e recuperação da conta Gov.br;

- Carteira de Trabalho Digital;

- Emissão do relatório CNIS e CAGED;

- Registro Profissional;

- Consulta Abono Salarial e Seguro-Desemprego;

- Emissão de Carteira de Passe Livre: Idoso e Deficiente – Estadual;

- Assessoria Jurídica – DPU;

- Oftalmologista;

- Atendimento Psicossocial;

- Atendimento no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);

- Serviço Família Acolhedora;

- Atendimento Centro de Referência Especial e Assistência Social (Creas);

- Atendimento de Esporte e Lazer (Semes);

- Corte de Cabelo;

- Designer de Sobrancelhas.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



Moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e se divorciado apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.



Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.



A ação social conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.



“O projeto Cidadania em Movimento tem o objetivo de levar serviços essenciais à população, especialmente às comunidades mais carentes. O projeto acontece em diferentes regiões da cidade, incluindo bairros e distritos, garantindo que mais pessoas tenham acesso a esses serviços de forma gratuita. É um serviço de inclusão social, levando cidadania à população vulnerável, propósito da gestão Léo Moraes”, disse secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)