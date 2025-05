Senado recebe visita do presidente de Angola

Davi Alcolumbre recebeu João Lourenço no Salão Nobre, onde destacou a amizade entre as duas nações - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado recebeu nesta quinta-feira (22) a vista do presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Ao receber o líder angolano e sua comitiva no Salão Nobre, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou a relação de amizade e as transações econômicas entre as duas nações e disse que o país africano pode contar com o Brasil.

— São países amigos. Temos ainda muito para avançar — afirmou Davi.

O presidente João Lourenço, 71 anos, agradeceu a hospitalidade e definiu as relações entre Brasil e Angola como “as melhores possíveis”. Segundo Lourenço, o Brasil sempre atuou com companheirismo e disposição na cooperação econômica com seu país. Ele também afirmou que a visita vai permitir o fortalecimento da "chama da amizade" e destacou os potenciais negócios entre os dois países, citando a agricultura e o petróleo.

— Para além das afinidades da língua e da cultura, da história e do cruzamento dos povos, nunca é demais recordar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola — registrou Lourenço, que foi eleito em 2017 e reeleito em 2022.

Neste ano, Angola comemora 50 anos de independência — mesmo tempo que o Brasil mantém relações diplomáticas com o país.

Ainda nesta tarde, o presidente angolano se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Na agenda de João Lourenço, também constam encontros com empresários e com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), diplomatas e servidores do Itamaraty também acompanharam a visita.