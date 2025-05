Davi Alcolumbre se solidariza com o povo de Israel após atentado nos EUA

Em nota, presidente do Senado defendeu que as nações se unam contra o extremismo, o ódio religioso e a intolerância - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, expressou, nesta quinta-feira (22) sua solidariedade ao povo de Israel. A manifestação veio após o ataque a Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, funcionários da embaixada de Israel em Washington, capital dos Estados Unidos. Eles foram mortos a tiros quando saíam do Museu Judaico.

Na nota, Davi manifestou indignação com o atentado e ressaltou que a luta contra o extremismo deve unir nações e lideranças comprometidas com a paz.

Veja a íntegra da nota:

“Como brasileiro, como judeu e como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, recebo com indignação e tristeza a notícia do atentado que vitimou funcionários da embaixada de Israel nos Estados Unidos. Atos de terror e antissemitismo são inaceitáveis em qualquer tempo e lugar.

A luta contra o extremismo, o ódio religioso e a intolerância deve unir nações e lideranças comprometidas com a paz, o respeito e os direitos humanos.

Reitero minha solidariedade ao povo de Israel, às famílias das vítimas e a todos que, como nós, seguem acreditando no poder do diálogo, da liberdade e do respeito entre os povos.”