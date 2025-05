Prefeitura dá continuidade à revitalização de monumentos históricos de Porto Velho

Os monumentos históricos contribuem para a preservação da identidade cultural de uma cidade. Seguindo essa premissa, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), está revitalizando o Painel dos Pioneiros, localizado próximo ao Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, na capital. Agora, quem chega e quem sai da cidade, poderá contemplar este trabalho de revitalização realizado pelo artista plástico Bruno Souza.

O Painel dos Pioneiros representa a história da cidade e da região de Rondônia, destacando os trabalhadores e figuras que contribuíram para o seu desenvolvimento. A obra foi pensada para exaltar a diversidade e a pluralidade da população, com rostos inspirados em diferentes etnias, idades e gêneros. A nova pintura do monumento é um marco, iniciativa da Semdestur mediante parceria com a Dismonza, que forneceu o material utilizado.

Bruno Souza, responsável por trabalhos como a estátua e nova pintura do Manelão, localizada no Mercado Cultural, agora dá os últimos retoques no Painel dos Pioneiros. O artista plástico explicou que a pintura do monumento estava degradada. “Fizemos uma repintura, pois a anterior, que era branca, estava bem apagada. Agora retomamos a cor original que era dourada. Estou fazendo os arremates finais, alguns detalhes, mas está praticamente pronto”, disse.

Bruno Souza, dá os últimos retoques no Painel dos Pioneiros Souza ressaltou o apoio do secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, e do adjunto Alex Palitot. Sobre a revitalização, o artista comentou que a iniciativa do prefeito Léo Moraes é de suma importância, pois trata-se da preservação da história local. Cada painel retrata garimpeiros, ferroviários, soldados da borracha e outros que construíram Porto Velho, exalta a diversidade da população e cada rosto foi inspirado em diferentes faces, contemplando idades, gêneros e etnias.

Para o prefeito Léo Moraes, estes locais carregam a memória coletiva e por isso merecem atenção. “Eles são testemunhas da história de Porto Velho e de Rondônia e ao mesmo tempo, a preservação desses espaços contribui para o fortalecimento do turismo cultural, atraindo visitantes interessados em conhecer a história da nossa cidade”, afirmou.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)