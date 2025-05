Semusb prepara o Parque da Cidade para receber o público no Arraiá da Prefs

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), está intensificando os trabalhos de limpeza no Parque da Cidade, local onde será realizado o Arraiá da Prefs, de 23 a 25 de maio. A ação tem como objetivo garantir um ambiente limpo, seguro e agradável para os milhares de visitantes esperados durante os três dias de evento.

Para auxiliar no descarte correto de resíduos, lixeiras estão sendo disponibilizadas em diversos pontos estratégicos do Parque. Elas estarão à disposição do público, que é convidado a colaborar com a preservação do espaço descartando o lixo de forma correta.

Além disso, a Prefeitura reforça que cada comerciante credenciado para atuar no Arraiá deve levar sua própria lixeira. Essa medida é essencial para que os clientes possam realizar o descarte de resíduos diretamente nos pontos de venda, especialmente após o consumo de alimentos e bebidas.

Equipe também estará de prontidão nos dias seguintes às festividades garantindo que o espaço esteja novamente limpo A organização lembra que a responsabilidade da Prefeitura se restringe à manutenção das lixeiras fixas do Parque da Cidade, sendo o suporte individual nas barracas uma exigência para o bom funcionamento do evento.

A Semusb realizou recentemente a limpeza completa do local e o cronograma segue com a pintura dos meios-fios. A equipe também estará de prontidão nos dias seguintes às festividades garantindo que o espaço esteja novamente limpo para receber o público.

A colaboração da população e dos comerciantes é fundamental para manter o Parque da Cidade limpo durante toda a programação.

Texto:Jhon Silva

Foto:Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)