Prefeitura reforça convite à população para participar da audiência pública sobre o Plano Municipal de Saúde nesta sexta-feira (23)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça o convite à população para participar da audiência pública referente à 3ª etapa do processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026–2029. O evento será realizado na sexta-feira (23), das 14h às 18h, no Teatro Banzeiros, localizado na rua José do Patrocínio, nº 110, Centro.

A audiência pública é um momento estratégico e de grande importância para garantir que a construção das políticas públicas de saúde seja feita de forma democrática, participativa e transparente, conforme previsto no Decreto nº 7.508/2011 e na Lei nº 8.142/1990, que estabelecem a obrigatoriedade do planejamento ascendente com ampla participação da sociedade.

Durante o evento, os cidadãos poderão apresentar sugestões, críticas e contribuições que vão nortear a definição de investimentos, metas e prioridades da saúde municipal para os próximos quatro anos. As propostas levantadas serão fundamentais para orientar a atuação da gestão pública em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Velho.

A Prefeitura reforça que toda a sociedade está convidada a participar: usuários do SUS, profissionais da saúde, conselheiros, representantes de entidades, associações e moradores em geral. Este é o momento de contribuir para a construção de uma saúde pública mais eficiente, acessível e de qualidade.

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)