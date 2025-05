Senado aprova indicado para chefiar embaixada brasileira na Arábia Saudita

Com 40 votos a favor e 1 contrário, o Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), a indicação do diplomata Paulo Uchôa Ribeiro Filho para comandar a embaixada do Brasil na Arábia Saudita e, cumulativamente, no Iêmen. A indicação ( MSF 11/2025 ) teve relatório do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O presidente da República será comunicado.

Durante sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o indicado falou sobre o papel exercido pela Arábia Saudita no Oriente Médio. De acordo com ele, o país se destaca como a principal liderança dos mundos árabe e muçulmano.

— A Arábia Saudita atravessa um momento de vigorosa atividade econômica e crescente influência política, tanto regional como global. Nossas relações têm sido marcadas pela amizade, colaboração e elevado grau de complementariedade econômica. Desde 2023, foram registradas sete visitas brasileiras e duas visitas sauditas de alto nível — pontuou o diplomata.

Perfil

Paulo Uchôa Ribeiro Filho é mestre em Cultura Comparada e Relações Internacionais pela Escola de Cultura Comparada da Universidade Sophia, no Japão, e ingressou na carreira diplomática em 1995.

Entre as funções exercidas, foi ministro-conselheiro na embaixada brasileira na França (2019-2022), assessor internacional da Presidência da República (2017-2018), embaixador na República Democrática do Congo (2013-2017) e cônsul-geral adjunto no Consulado-Geral do Brasil em Nova York (2011-2013).