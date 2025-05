Teresa Leitão defende educação contra riscos da internet às crianças

Lembrando a comemoração do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) pediu atenção nesta quarta-feira (21) aos riscos da exposição de menores de idade ao ambiente virtual. Ela apresentou projeto ( PL 1.010/2025 ) voltado a “fomentar o desenvolvimento de habilidades críticas e investigativas” nas escolas de modo a reduzir os efeitos da desinformação, do conteúdo falso e do discurso de ódio.

— Temos uma excelente oportunidade para lembrar, também, da necessidade de renovarmos nossos esforços na direção de oferecer uma maior proteção a crianças, adolescentes e jovens.

Teresa Leitão afirma que a sociedade tem um compromisso com a proteção de crianças e adolescentes em todas as circunstâncias, em especial diante dos novos desafios apresentados com a disseminação da internet. Ela citou a repercussão da morte de Sarah Raíssa Pereira de Castro, de 8 anos, morta em 13 de abril em consequência de um desafio em rede social, e lembrou que é o segundo caso do gênero verificado no Brasil.

— Esses são dois episódios dramáticos que marcam os tempos atuais com tristeza e alertam sobre impactos do uso das redes sociais por nossas crianças e adolescentes. Há pesquisas indicando que, no Brasil, uma em cada quatro crianças acessa a internet antes dos seis anos de idade. Três quartos dos menores de 18 anos postam em perfis em redes sociais, uma boa parte deles de acesso público.

Para a senadora, crianças no mundo virtual estão desacompanhadas na maior parte do tempo e se expõem a vários tipos de violência, comocyberbullying, exposição a conteúdos inadequados e exploração sexual. Ao defender seu projeto de lei, Teresa Leitão destacou que a prioridade deve ser preparar meninos e meninas para enfrentar os riscos da internet.