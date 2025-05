Senado vai homenagear cientista Carlos Chagas Filho e médium Divaldo Franco

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar o pioneirismo da biofísica e o legado do cientista Carlos Chagas Filho (1910-2000) para o Brasil. A sessão também vai destacar os 80 anos de fundação do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O requerimento para a homenagem ( RQS 297/2025 ), aprovado em Plenário nesta terça-feira (20), foi apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e apoiado por outros senadores.

De acordo com o requerimento, Chagas Filho, filho de Carlos Chagas, foi um dos mais importantes cientistas brasileiros do século 20. Sua contribuição à neurofisiologia, especialmente no estudo dos mecanismos elétricos em peixes, colocou o Brasil no centro das pesquisas em biofísica mundial.

Delegados

O Senado também vai promover uma sessão especial para celebrar o Dia Nacional do Delegado de Polícia. O requerimento para a homenagem ( RQS 259/2025 ), aprovado nesta terça-feira, foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e apoiado por outros senadores.

A data é comemorada anualmente em 5 de dezembro. Segundo Humberto Costa, a sessão especial será uma oportunidade para “homenagear as mulheres e os homens que estão à frente desta luta em defesa da cidadania e da segurança da sociedade brasileira”.

Divaldo Franco

Outro requerimento ( RQS 371/2025 ) aprovado nesta terça-feira é para homenagear o médium Divaldo Franco, que morreu aos 98 anos no último dia 13. De acordo com o autor do requerimento, senador Eduardo Girão (Novo-CE), o médium teve a vida marcada pela dedicação constante ao amor, à educação, à paz e à caridade. O senador ainda destaca que a pluralidade de fé do Brasil encontra na figura de Divaldo Pereira Franco um símbolo de união, respeito e serviço ao próximo.

As datas das homenagens ainda serão marcadas pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).