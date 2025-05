Senado homenageia os 80 anos da Associação Nacional de Educação Católica

O Senado realiza sessão especial na sexta-feira (23), às 14h, para homenagear os 80 anos da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec). A celebração atende ao requerimento ( RQS 137/2025 ) da senadoraTeresa Leitão (PT-PE).

No pedido, a senadora destaca o papel da Anec com oito décadas de atuação em prol da educação brasileira. Fundada em 1945, a entidade reúne instituições mantenedoras de estabelecimentos confessionais católicos de ensino em todo o país, atuando da educação básica ao ensino superior.

Ainda de acordo com Teresa Leitão, a ANEC também desempenha um papel fundamental na promoção da pesquisa científica, da extensão social e do desenvolvimento cultural. E sua representatividade abrange todos os níveis e modalidades educacionais, o que fortaleceria a identidade e a missão da educação católica no Brasil.

Em seu requerimento, a senadora também destaca que, desde a sua fundação, a Anec tem sido uma protagonista na defesa da liberdade de ensino, conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Brasil.

“A celebração dos 80 anos da Anec no Senado Federal representa não apenas o reconhecimento de sua trajetória, mas também a reafirmação do compromisso do Parlamento com a educação de qualidade, com a liberdade de ensino e com a valorização das instituições que, como a Anec, dedicam-se à formação humana e cidadã”, ressalta Teresa.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira