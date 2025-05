CDH discute combate ao tráfico humano em audiência na terça-feira

Uma audiência na Comissão de Direitos Humanos (CDH) nesta terça-feira (20), às 13h, discute o apoio internacional e os principais desafios enfrentados pelo Brasil no combate ao tráfico humano. O autor do requerimento para o debate ( REQ 35/2025 - CDH ), senador Jorge Seif (PL-SC), afirma que, com o encontro, espera consolidar parcerias internacionais e ampliar o fornecimento de equipamentos, treinamentos e outros recursos estratégicos, além de reforçar o compromisso do país com a proteção da dignidade humana.

No documento, o senador alerta para a gravidade do tráfico humano, classificando-o como “uma das formas mais perversas de violação dos direitos humanos”. Seif destaca que a América Latina está entre as regiões mais afetadas por esse tipo de crime, especialmente crianças e adolescentes, que se tornam alvos fáceis de redes criminosas voltadas à exploração sexual, trabalho forçado, adoções ilegais e até tráfico de órgãos.

“Fatores como desigualdade social, fragilidade institucional, fronteiras pouco fiscalizadas e pobreza extrema contribuem para o avanço dessa prática na região. Combater o tráfico humano exige cooperação internacional, políticas públicas eficazes, fortalecimento das instituições de proteção e, sobretudo, um compromisso contínuo com a dignidade e o futuro da infância”, afirma o parlamentar.

Estão confirmados para o debate a procuradora do Trabalho Tatiana Simonetti, vice-coordenadora de Erradicação ao Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho (MPT), que participará por videoconferência, a jornalista Lidiane Pacheco e o fundador da organização norte-americana Operation Underground Railroad(OUR Rescue),Tim Ballard, que atua no resgate de vítimas de tráfico humano. Ballard inspirou o filmeSom da Liberdade (Sound of Freedom), baseado em sua trajetória na luta contra redes de exploração infantil.

“Mais do que entretenimento, Som da Liberdade é um poderoso instrumento de conscientização, que desperta o olhar do público para a urgência de agir contra essa tragédia silenciosa”, ressalta Seif.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.