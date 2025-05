Mujfica foi um revolucionário com pés na lama e olhos no horizonte, diz Humberto

O senador Humberto Costa (PT-PE) prestou, nesta quarta-feira (14), uma homenagem no Plenário ao ex-presidente do Uruguai, José Alberto Mujica Cordano — o Pepe Mujica — falecido na terça-feira (13), aos 89 anos. Em pronunciamento no Plenário do Senado, Humberto destacou a trajetória de Mujica como exemplo de coerência, simplicidade e compromisso com a justiça social.

— Mujica jamais perdeu o vínculo com a terra, com o povo, com a vida real. Falava com doçura e firmeza, com um lirismo áspero que brotava não dos livros, mas das cicatrizes. Ele era um estadista poeta, um filósofo camponês, um revolucionário com os pés na lama e os olhos no horizonte — afirmou o senador, para quem a vida de Mujica representou um elo entre a resistência do passado e a esperança do futuro.

Humberto Costa ressaltou o legado do governo Mujica (2010–2015), marcado por avanços nos direitos civis e políticas públicas progressistas. Entre as iniciativas citadas estão a legalização da cannabis, o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, a legalização do aborto — mesmo sendo pessoalmente contrário —, além do aumento do investimento social e do salário mínimo. O senador enfatizou que Mujica governava com base na equidade e no diálogo, sem abandonar os princípios que o guiaram desde a juventude, quando integrou o movimento guerrilheiro Tupamaros e passou 14 anos preso sob a ditadura militar uruguaia.

A amizade entre Mujica e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi lembrada por Humberto Costa como exemplo de lealdade e identidade de propósitos. Para o senador, o ex-presidente uruguaio segue como uma das maiores referências da esquerda mundial, não apenas pelo que fez, mas por sua maneira de viver.

— Seu Fusca agora repousa, sua horta floresce como símbolo, sua voz ecoa nas assembleias dos povos — declarou.