Conorf lança site em comemoração aos 30 anos de atuação

A Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado (Conorf) lançou nesta quinta-feira (15) um site comemorativo pelos seus 30 anos de atuação . A página reúne a história da consultoria e também os principais projetos, vídeos, publicações e registros das ações realizadas em celebração à data. O lançamento integra a série de ações comemorativas iniciadas em 2024.

Entre os conteúdos disponíveis estão entrevistas, artigos e a íntegra do livroEnsaios sobre Orçamento Público, lançado neste ano com análises sobre temas como o Novo Arcabouço Fiscal , a aplicação da inteligência artificial e o papel do Legislativo na condução das finanças públicas.

Para o consultor-geral da Conorf, Flávio Luz, o novo site marca um momento significativo na trajetória institucional da unidade, ao reunir em um só espaço digital os marcos da história e da atuação técnica da consultoria.

— O lançamento do site comemorativo dos 30 anos da Conorf representa um marco importante para a nossa trajetória institucional. Essa página não apenas celebra a história da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, como também evidencia a evolução e a relevância do nosso trabalho técnico ao longo dessas três décadas de atuação como unidade de assessoramento superior no Senado Federal.

Segundo ele, a iniciativa também expressa o compromisso permanente da Conorf com a qualificação do processo legislativo e o fortalecimento da transparência orçamentária.

— É um registro que reforça o compromisso da Conorf com a excelência, a transparência e o apoio qualificado à atividade legislativa, em benefício da sociedade brasileira. Aproveito para agradecer ao Senado Federal por reconhecer a Consultoria como uma instituição estratégica em sua estrutura, valorizando o conhecimento técnico e a atuação independente em prol do processo legislativo.

O portal traz a reportagem especial da Agência Senado sobre a trajetória da consultoria , o episódio do podcastSenado e Você, da Rádio Senado, com entrevista do consultor-geral, e a matéria produzida pela TV Senado sobre os 30 anos da Conorf. Há ainda registros da sessão especial realizada no Plenário do Senado em homenagem à consultoria e da cerimônia de entrega de moedas comemorativas a consultores e colaboradores da unidade.

A Conorf surgiu como resposta às recomendações da CPMI do Orçamento (1993-1994), que investigou um escândalo de fraude de emendas parlamentares. O objetivo da consultoria, criada em 1994, é fortalecer o assessoramento técnico ao Congresso Nacional no exame e na fiscalização do Orçamento da União.

